Le dollar s'est affaibli jeudi, les opérateurs évaluant les perspectives des taux d'intérêt américains dans le sillage des commentaires des responsables de la Réserve fédérale qui ont renforcé l'attente d'un maintien des paramètres monétaires restrictifs pour un certain temps encore.

Le yen, quant à lui, s'est brièvement renforcé après que Masato Kanda, le principal diplomate japonais en charge des devises, ait déclaré que les dirigeants financiers du G7 avaient réaffirmé leur position selon laquelle une volatilité excessive des devises n'était pas souhaitable.

Le billet vert s'est apprécié ces dernières semaines, les données économiques américaines solides et l'inflation persistante ayant réduit à néant les attentes de réduction des taux d'intérêt à court terme. Les tensions au Moyen-Orient ont également renforcé l'attrait du dollar en tant que valeur refuge.

La force du dollar a jeté une ombre sur les marchés des devises, maintenant le yen à un niveau proche de ses plus bas niveaux depuis 34 ans et conduisant à plusieurs avertissements des autorités japonaises, les traders s'inquiétant d'une éventuelle intervention. Les monnaies des marchés émergents ont également été mises sous pression. Les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud ont convenu de se consulter étroitement sur les marchés des changes lors de leur premier dialogue financier trilatéral mercredi, en réponse aux inquiétudes de Tokyo et de Séoul concernant les récentes baisses importantes de leurs monnaies.

"La déclaration est probablement destinée à freiner les marchés et soulève la possibilité d'une intervention conjointe sur le marché si le JPY et le KRW s'affaiblissent davantage par rapport à l'USD", a déclaré Wei Liang Chang, stratège en matière de devises et de crédit chez DBS.

La devise japonaise s'est renforcée jusqu'à 153,96 jeudi, après que M. Kanda a déclaré aux journalistes que les dirigeants financiers du G7 s'étaient mis d'accord pour réaffirmer leur engagement sur les mouvements de devises.

Elle s'est maintenue à 154,345, non loin de 154,79, son plus bas niveau depuis 34 ans, atteint mardi.

Les participants au marché ont relevé la barre d'une éventuelle intervention des autorités japonaises pour soutenir le yen, ciblant désormais le niveau de 155 contre 152 auparavant, même s'ils pensent que le Japon peut intervenir à tout moment.

Cependant, étant donné la force générale du dollar, M. Chang de DBS a déclaré que ses modèles suggèrent que le risque d'intervention pourrait s'être déplacé encore plus haut vers la fourchette de 156, alors que les autorités japonaises évaluent le niveau du yen par rapport à une poignée d'autres monnaies qui se sont dépréciées.

La dernière intervention du Japon sur le marché des changes remonte à 2022, avec une dépense estimée à 60 milliards de dollars pour défendre le yen.

L'euro est resté pratiquement inchangé à 1,0676 dollar, après avoir enregistré un gain de 0,5 % mercredi et s'être éloigné de son plus bas niveau en cinq mois atteint mardi. La livre sterling était à 1,2465 $, en hausse de 0,15 % sur la journée.

L'indice du dollar, qui mesure la monnaie américaine par rapport à six autres devises, était en baisse de 0,08% à 105,87, s'éloignant du plus haut de cinq mois et demi de 106,51 atteint mardi, les traders consolidant leurs positions. L'indice est en hausse de 4,5 % cette année.

Les marchés prévoient 44 points de base de réduction de la part de la Fed cette année, ce qui est nettement inférieur aux 160 points de base attendus au début de l'année, le mois de septembre devenant le dernier point de départ du cycle d'assouplissement, selon l'outil FedWatch du CME.

Les opérateurs s'attendaient à ce que la Fed commence à réduire ses taux en juin, mais une série de données, dont l'indice des prix à la consommation (IPC), et le refus des banquiers centraux ont modifié ces prévisions.

L'activité économique américaine s'est légèrement développée entre fin février et début avril et les entreprises ont indiqué qu'elles s'attendaient à ce que la pression inflationniste se maintienne, selon une enquête de la Réserve fédérale mercredi.

Le gouverneur de la Fed, Michelle Bowman, a déclaré mercredi que les progrès en matière de ralentissement de l'inflation américaine pourraient avoir stagné, et que la question de savoir si les taux sont suffisamment élevés pour garantir que l'inflation revienne à l'objectif de 2 % de la Fed reste ouverte.

"Selon nous, il faudra une série d'indices des prix à la consommation plus faibles pour que le FOMC réduise les taux d'intérêt en septembre", a déclaré Kristina Clifton, économiste principale à la Commonwealth Bank of Australia.

Ailleurs, le dollar australien était en hausse de 0,12 % par rapport au billet vert à 0,6442 $, tandis que le dollar néo-zélandais s'est légèrement replié à 0,5917 $ après avoir fait un bond de 0,6 % mercredi.