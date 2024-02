La nouvelle mine d'argent russe Prognoz, l'un des deux grands projets mis en service dans le monde cette année, commencera à vendre du concentré d'argent au troisième trimestre 2024, a déclaré son propriétaire à Reuters mercredi.

La production mondiale d'argent par les mines devrait augmenter de 4% cette année pour atteindre 843 millions d'onces troy, le niveau le plus élevé depuis six ans, en partie grâce à la mise en service de Prognoz, selon le Silver Institute et le cabinet de conseil Metals Focus.

"Le concentré d'argent atteindra le marché mondial au troisième trimestre 2024", a déclaré Polymetal, une filiale russe de Polymetal International. La filiale russe doit changer de propriétaire le mois prochain.

La mine à ciel ouvert produira 5 à 7 millions d'onces troy d'argent dans le concentré d'argent en moyenne par an, a-t-elle ajouté.

L'extraction du minerai à Prognoz, dans l'extrême est de la Russie, a commencé au deuxième trimestre 2023. Le minerai est actuellement transporté pour être traité au concentrateur Nezhda de Polymetal, situé à 675 km (419 miles) de la mine.

Polymetal International a déclaré la semaine dernière qu'elle vendrait tous ses actifs russes, y compris Prognoz, à un mineur d'or sibérien afin de se concentrer sur ses actifs au Kazakhstan après que les actifs russes aient été frappés par les sanctions occidentales.

Le nouveau propriétaire a déclaré que la direction russe actuelle de Polymetal resterait en place.

Malgré l'augmentation de la production des mines, l'argent - utilisé dans la joaillerie, l'électronique, les véhicules électriques et les panneaux solaires, ainsi qu'en tant qu'investissement - risque de connaître une quatrième année de déficit structurel du marché en 2024.

Selon le dernier sondage de Reuters, les analystes s'attendent à ce que le prix de l'argent atteigne en moyenne 24,94 dollars l'once en 2024. Le prix au comptant s'élevait mercredi à environ 22,3 dollars. (Reportage d'Anastasia Lyrchikova et de Polina Devitt ; édition de Mark Potter)