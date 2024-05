C'est le cauchemar de tout photographe amateur : vous repérez une photo unique et vous oubliez de modifier les réglages de votre appareil.

Mais cela peut aussi arriver à un professionnel chevronné.

Radovan Stoklasa, collaborateur de Reuters, était l'une des rares personnes encore présentes dans le centre de presse improvisé de la ville slovaque de Handlova, environ 40 minutes après que le Premier ministre Robert Fico eut informé les journalistes d'une réunion du cabinet qui venait de s'achever.

Le bruit des applaudissements lui a indiqué que Fico sortait sur la place en contrebas, mais il a ensuite entendu un bruit qui ressemblait à des pétards. Instinctivement, il a saisi deux appareils photo et en a pointé un par la fenêtre, en appuyant sur le déclencheur.

Fico, figure dominante de la Slovaquie pendant deux décennies, avait été blessé par balle et grièvement, et les hommes de la sécurité étaient déjà en train de l'emmener dans sa limousine.

"J'ai eu une mauvaise exposition, car l'appareil photo était réglé pour l'intérieur", a déclaré Stoklasa. "Mes cinq premières photos étaient blanches, il n'y avait rien.

Il s'agit de la première tentative d'assassinat d'un dirigeant politique européen depuis plus de 20 ans, à une époque marquée par les difficultés économiques, la montée du nationalisme et le conflit en Ukraine, pays voisin de la Slovaquie.

Après quatre décennies de travail dans une Slovaquie provinciale peu glorieuse, Stoklasa aurait pu voir son grand moment lui échapper à ce moment-là, mais il a ajusté ses réglages en une fraction de seconde, ce qui lui a permis d'obtenir une dernière image réussie.

La portière de la voiture s'était déjà refermée sur Fico et le chauffeur était en train de monter pour repartir, mais cette image, avec les hommes de la sécurité qui se dispersaient dans toutes les directions, allait suffire.

Stoklasa a pris quelques secondes pour appeler le bureau et informer les journalistes de ce qu'il avait vu, puis il a couru jusqu'à la rue.

Il a ensuite fait le tour de la place et a capturé un autre moment clé : l'arrestation du suspect par la police, menotté au sol.

Il est temps de classer les photos.

Stoklasa était seul avec les images, à l'exception d'un collègue travaillant pour un journal économique slovaque.

Mais il était dans la rue et son ordinateur portable, qu'il utilisait normalement pour éditer et transmettre rapidement, se trouvait toujours dans le centre de presse, désormais bouclé par la police.

"Je me suis alors souvenu que l'un de mes appareils photo pouvait envoyer des images à mon téléphone... Je me suis donc connecté à mon hotspot et j'en ai envoyé quelques-unes à Reuters", a-t-il expliqué. Ses photos ont fait le tour des sites web et des premières pages du monde entier.