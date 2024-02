La police espagnole se heurte à des agriculteurs et à des chauffeurs de camion au cinquième jour des manifestations

La police espagnole s'est heurtée samedi à Madrid à un groupe d'agriculteurs et de camionneurs qui tentaient d'accéder à une route principale pour la bloquer. Il s'agit de l'une des nombreuses manifestations qui se déroulent dans l'Union européenne contre les règles environnementales de l'Union et ce que les travailleurs considèrent comme des taxes excessives et de la paperasserie.

Samedi, un groupe représentant les conducteurs, Plataforma Nacional, et un groupe d'agriculteurs nouvellement créé, Plataforma 6-F, se sont réunis pour demander conjointement aux dirigeants espagnols et européens d'agir. Ils affirment que les règles visant à protéger l'environnement les rendent moins compétitifs que d'autres régions. Les membres des deux groupes, brandissant des drapeaux espagnols, portant des gilets jaunes et criant "Viva Espana", se sont rassemblés sur un parking près du stade de l'Atletico de Madrid et ont voté en faveur de l'union de leurs forces. Ils manifesteront désormais ensemble. "Le gouvernement nous oblige à prendre des mesures qui font que les produits n'arriveront malheureusement pas à temps aux consommateurs. C'est pourquoi nous demandons aux responsables politiques de prendre leurs responsabilités et de faire quelque chose", a déclaré Manuel Hernandez, président de la Plataforma Nacional, qui représente les chauffeurs routiers. Depuis mardi, les agriculteurs espagnols ont rejoint leurs homologues allemands, français, italiens, portugais et belges dans des manifestations quotidiennes qui incluent le blocage de plusieurs autoroutes et ports. Peu après le vote, des centaines de manifestants ont marché autour du stade de Madrid, puis ont tenté d'accéder à une autoroute principale par un chemin de terre. Des dizaines de policiers ont fait usage de la force pour les en empêcher. Plus tard, un groupe d'environ 200 manifestants a tenté de se rassembler devant le siège du parti socialiste au pouvoir en Espagne, mais une importante présence policière les a empêchés de s'approcher. Les deux groupes ont promis de continuer à manifester, à Madrid et dans tout le pays, jusqu'à ce que leurs revendications soient satisfaites.