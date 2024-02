Anglo American pourrait envisager des mesures de réduction des coûts plus importantes à moins que les conditions du marché ne s'améliorent après une chute des prix des métaux du groupe du platine et un ralentissement cyclique qui est le pire depuis 35 ans, a déclaré le PDG Duncan Wanblad lundi.

Le groupe minier diversifié a annoncé l'année dernière des réductions importantes afin d'économiser environ 1,8 milliard de dollars.

S'exprimant en marge de l'African Mining Indaba au Cap, M. Wanblad a déclaré dans une interview à Reuters qu'il ne voyait pas de signes de reprise rapide dans l'industrie des métaux du groupe du platine (MGP), bien que les prix des diamants aient montré des signes de raffermissement.

"Dans la mesure où les conditions du marché se maintiennent, nous devrons faire des coupes plus profondes et nous nous contenterons d'y parvenir", a déclaré M. Wanblad.

Le platine est passé sous la barre des 840 dollars l'once en novembre dernier, son niveau le plus bas depuis septembre 2022, tandis que les coûts pour les producteurs ont augmenté, en particulier en Afrique du Sud, qui possède certaines des mines de platine les plus anciennes et les plus profondes.