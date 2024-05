Les contrats à terme sur le blé du Chicago Board of Trade ont atteint leur plus haut niveau depuis dix mois mercredi, alors que les inquiétudes grandissaient quant à la détérioration des perspectives de récolte en Russie, principal exportateur, avant que le marché ne se retourne à la baisse.

Les inquiétudes concernant la diminution de l'offre mondiale ont fait grimper le contrat de référence CBOT pour le blé à une prime de 2,39-1/2 dollars par boisseau par rapport aux contrats à terme pour le maïs cette semaine, la plus importante depuis le 10 octobre 2022.

Selon les analystes, cet écart important devrait stimuler la demande de maïs américain pour l'alimentation du bétail. L'écart s'est resserré mercredi, les contrats à terme sur le maïs ayant augmenté et le blé ayant reculé.

"Le blé a pris la tête du peloton et a entraîné le maïs dans son sillage", a déclaré Jim Gerlach, président d'A/C Trading.

Le contrat de blé CBOT le plus actif était en baisse de 2 cents à 6,95-3/4 dollars le boisseau à 11:50 CDT (1650 GMT). Il avait auparavant atteint 7,16-3/4 dollars, son plus haut niveau depuis le 28 juillet.

Les opérateurs ont maintenu leur attention sur la Russie, où les pluies pourraient soulager la sécheresse dans les 11 à 15 prochains jours, selon une note d'analyste.

En Ukraine, les cultures ont également été confrontées à la sécheresse et aux gelées. Un prévisionniste météorologique de l'État a déclaré que les gelées n'avaient pas endommagé les cultures de manière significative, mais les négociants se méfient après que les consultants APK-Inform ont mis en garde lundi contre des pertes de rendement.

Aux États-Unis, la progression plus rapide que prévu des semis de maïs et de soja a freiné les gains du marché. Des périodes de temps sec, entrecoupées de pluie dans le Midwest, devraient permettre de planter, selon les analystes.

Les pluies ont ralenti les progrès dans certains endroits.

"Les retards de plantation sont quelque chose dont le marché prend note", a déclaré Brian Basting, analyste chez Advance Trading.

Le soja CBOT était en hausse de 11 cents à 12,47 dollars le boisseau et le maïs était en hausse de 3-1/4 cents à 4,61-1/4 dollars le boisseau. (Reportage de Heather Schlitz à Chicago. Reportages complémentaires de Gus Trompiz à Paris et de Peter Hobson à Canberra ; rédaction de Mrigank Dhaniwala, Sherry Jacob-Phillips, Louise Heavens et Jonathan Oatis)