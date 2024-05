Le dollar est resté proche de son plus haut niveau en une semaine jeudi, après avoir enregistré la veille sa plus forte hausse quotidienne du mois par rapport à un panier de devises, le compte-rendu de la dernière réunion de la Fed ayant révélé une volonté de relever les taux d'intérêt chez certains responsables,

La livre n'a pas été affectée par l'annonce d'une élection britannique, après avoir atteint un pic de deux mois suite à une inflation plus élevée que prévu mercredi, tandis que le dollar néo-zélandais a poursuivi son ascension, une hausse inattendue des ventes au détail locales s'ajoutant aux conseils optimistes de la banque centrale, repoussant les paris pour des réductions de taux d'intérêt.

L'indice du dollar, qui suit l'évolution de la monnaie par rapport à six grands rivaux, dont la livre sterling, l'euro et le yen, était un peu plus élevé à 104,93 après avoir gagné 0,28 % la veille.

Lors de la session du 30 avril et du 1er mai, les responsables de la Fed ont indiqué qu'ils étaient toujours convaincus que les pressions sur les prix allaient diminuer, même si ce n'était que lentement, mais le résumé de la réunion reflétait également une discussion sur un éventuel resserrement, comme le montrent les minutes publiées mercredi.

Le compte-rendu de la réunion a également fait état d'un possible resserrement, selon le compte-rendu publié mercredi. "(Le compte-rendu) fournit un nouveau recul par rapport aux attentes du marché selon lesquelles la Fed devrait commencer à baisser ses taux cette année", a déclaré Lee Hardman, stratégiste senior FX chez MUFG dans une note, bien qu'il ait ajouté que depuis la réunion de la Fed du 1er mai, "le flux de données économiques américaines s'est affaibli".

MUFG s'attend à ce que la Fed attende au moins jusqu'en septembre pour réduire ses taux.

"Le report du début du cycle de réduction des taux de la Fed reste un élément favorable pour le dollar américain, mais dans la conjoncture actuelle, il n'est pas suffisant à lui seul pour encourager un dollar américain encore plus fort", a déclaré M. Hardman.

L'euro est resté stable à 1,0824 dollar, après avoir chuté de 0,3 % la veille. Les données relatives à l'indice des directeurs d'achat devraient donner le ton à la monnaie unique aujourd'hui.

ÉLECTION SHRUG

La livre est restée stable face au dollar et à l'euro jeudi, à 1,2726 $ et 85,06 pence par euro, après s'être renforcée face à ces deux monnaies la veille, l'inflation des services ayant réduit à néant les paris d'une baisse des taux d'intérêt par la Banque d'Angleterre en juin.

Mercredi également, le Premier ministre Rishi Sunak a convoqué des élections nationales, que ses conservateurs devraient perdre face au parti travailliste de l'opposition après 14 ans au pouvoir, mais les analystes ont déclaré qu'il était peu probable que ces élections aient un effet majeur sur la livre.

"Le marché est assez confiant dans le fait qu'il y aura un gouvernement travailliste et il est également assez confiant dans le fait que le gouvernement travailliste ne sera pas si différent en termes de politique fiscale que le mélange actuel de Sunak et (du ministre des finances Jeremy) Hunt de toute façon", a déclaré Jane Foley, responsable de la stratégie de change chez Rabobank.

Le dollar était un peu plus faible contre la monnaie japonaise à 156,64 yens après avoir atteint 156,85, son plus haut niveau depuis le 1er mai, même si les traders se méfient du risque d'une intervention des autorités japonaises pour soutenir la monnaie.

Près de la moitié des entreprises japonaises estiment que la chute du yen au-delà de 155 pour un dollar est préjudiciable à leur activité, soit environ le double du pourcentage de celles qui considèrent la faiblesse de la monnaie comme un élément positif, selon une enquête Reuters réalisée jeudi.

Pour contrer la baisse du yen, 37% des personnes interrogées souhaitent que la banque centrale relève à nouveau ses taux d'intérêt, tandis que 34% souhaitent que le gouvernement intervienne sur le marché des changes.

Les données montrant que l'activité des usines japonaises est entrée en expansion pour la première fois depuis un an en mai ont également joué un rôle pour le yen jeudi.

Le dollar néo-zélandais a ajouté 0,16% à 0,6108 $ après que les données publiées jeudi ont montré que les volumes des ventes au détail en Nouvelle-Zélande ont augmenté de façon inattendue, son deuxième jour de gains après que la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande ait surpris les marchés mercredi en augmentant ses prévisions pour les taux d'intérêt maximum et en repoussant la date à laquelle elle prévoit de réduire les taux d'intérêt. {AUD/]

Parmi les crypto-monnaies, l'éther était en hausse de 2% à 3 825 $.

Il a grimpé jusqu'à 3 838,80 $ mardi, pour la première fois depuis le 15 mars, dans un contexte de spéculation sur l'approbation potentielle des fonds négociés en bourse au comptant aux États-Unis qui suivraient la deuxième plus grande crypto-monnaie au monde.