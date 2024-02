Le dollar néo-zélandais a chuté mercredi après que la banque centrale du pays ait maintenu ses taux et réduit son projet de politique future, déclenchant un rallye pour les obligations alors que les marchés ont fortement réduit le risque de nouvelles hausses.

La Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) a maintenu son taux d'escompte officiel à 5,5% comme la plupart des analystes l'avaient prévu et a réitéré que la politique devrait rester restrictive.

Cependant, la RBNZ a également noté que les risques pour les perspectives d'inflation étaient devenus plus équilibrés et a abaissé son pic de prévision pour les taux à 5,60 %, au lieu de 5,70 %.

"La surprise est venue de la trajectoire des prévisions de l'OCR. L'ensemble des prévisions jusqu'au premier trimestre 2027 a été abaissé d'environ 8 points de base, et les prévisions étaient clairement moins optimistes qu'en novembre", a déclaré Imre Speizer, économiste principal chez Westpac.

"Le dollar néo-zélandais et les taux de swap ont fortement chuté en réaction, et ces réactions sont susceptibles de se prolonger au cours de la journée à venir, compte tenu de l'importance de la surprise.

Le marché avait évalué à environ 23 % la probabilité d'une hausse cette semaine. La probabilité d'une hausse en mai a plus que diminué de moitié, passant de 47 % avant l'annonce à 20 %.

Les principaux taux swap à deux ans ont chuté à 5,035 %, contre 5,195 %, tandis que les contrats à terme sur les bons bancaires à trois mois ont effacé les premières pertes pour augmenter de 14 ticks.

Le dollar kiwi était en baisse de près de 0,8 % à 0,6122 $, cassant le support autour de 0,6152 $. Le prochain support se situe autour de 0,6112$.

L'Aussie a baissé en sympathie à 0,6535 $, et s'est rapproché du support à 0,6525 $, ayant également pris un coup à la suite d'une lecture mitigée de l'inflation domestique.

Les données ont montré que l'indice des prix à la consommation a baissé de 0,3% en janvier, par rapport au mois précédent, ce qui a maintenu le rythme annuel à 3,4%, son plus bas niveau depuis deux ans.

Les analystes s'attendaient à ce que l'inflation annuelle atteigne 3,6 %, mais les baisses des prix des voyages de vacances et de l'habillement ont maintenu l'indice à la baisse.

Les contrats à terme sur les obligations à trois ans ont réagi en récupérant les premières pertes et en estimant qu'il y avait un peu plus de chances que la Reserve Bank of Australia (RBA) réduise ses taux d'intérêt à l'avenir.

Les contrats à terme impliquent maintenant une probabilité d'environ 40 % d'une première réduction du taux d'intérêt de 4,35 % en juin, avec un mouvement en août estimé à 72 %. (Reportage de Wayne Cole ; Rédaction de Jacqueline Wong)