L'indice du dollar s'est affaibli vendredi après la baisse inattendue des prix à la production aux États-Unis en décembre, ce qui a renforcé les attentes d'une réduction rapide des taux d'intérêt aux États-Unis.

L'indice du dollar a augmenté au cours de la journée, stimulé par des achats de sécurité après que les avions de guerre, les navires et les sous-marins américains et britanniques aient lancé des dizaines de frappes aériennes au Yémen au cours de la nuit.

L'indice des prix à la production pour la demande finale a baissé de 0,1 % le mois dernier, après une baisse du coût des biens, tandis que les prix des services sont restés inchangés, augmentant les chances d'une baisse de l'inflation dans les mois à venir.

Cela a conduit les opérateurs à parier davantage sur une baisse des taux d'intérêt dans les mois à venir. Les contrats à terme sur les fonds fédéraux impliquent désormais 79 % de chances d'une baisse des taux en mars, contre 73 % jeudi, selon l'outil FedWatch du CME Group.

"Même si l'on ne peut pas dire que le tableau macroéconomique nous incite à réduire les taux aussi rapidement, le marché semble enthousiasmé par la perspective de réductions", a déclaré Steve Englander, responsable de la recherche sur les devises du G10 et de la stratégie macroéconomique de l'Amérique du Nord à la succursale de New York de la Standard Chartered Bank.

Les traders ont maintenu leur opinion selon laquelle une réduction des taux en mars est probable, même après que les données sur l'inflation des prix à la consommation se soient révélées supérieures aux attentes des économistes. Le rapport sur l'emploi de la semaine dernière pour le mois de décembre a également montré une forte croissance de l'emploi, bien que les détails sous-jacents du rapport aient été mitigés.

L'indice du dollar était en hausse de 0,19 % à 102,40.

Les monnaies néo-zélandaise et australienne ont été parmi les plus performantes après les données de vendredi, mais ont réduit leurs gains plus tard dans la journée.

"Si c'est un trade, ce seront les monnaies à bêta élevé qui réagiront le plus et qui seront rassurées par le fait que le marché est clairement chaud à l'idée d'une réduction des taux de la Fed. Tant que c'est la perception du marché, je pense que les devises à haut rendement s'en sortiront très bien", a déclaré M. Englander.

Le kiwi était en hausse de 0,22% sur la journée à 0,62460 $. Le dollar australien a peu changé à 0,66870 $.

Les mouvements de change ont probablement été tempérés par les traders qui ont clôturé leurs positions avant un long week-end américain, les marchés étant fermés lundi pour la fête de Martin Luther King Jr.

La monnaie américaine a bénéficié plus tôt de l'aversion au risque après les frappes sur le Yémen, qui sont venues en représailles des attaques des forces Houthi soutenues par l'Iran sur les navires de la mer Rouge, élargissant le conflit régional découlant de la guerre d'Israël dans la bande de Gaza.

La couronne norvégienne a également progressé, les prix du pétrole ayant augmenté en raison des tensions géopolitiques croissantes. Le dollar américain était en baisse de 0,25 % à 10,29 couronnes.

L'euro, qui fait partie des régions les plus exposées à la hausse des coûts de l'énergie, a reculé de 0,15 % à 1,09555 dollar.

Le dollar a baissé de 0,29% contre le yen japonais à 144,87.

La livre sterling a baissé de 0,12 % à 1,27470 $ après que les données de vendredi aient montré que l'économie britannique a connu une croissance légèrement supérieure aux prévisions en novembre, mais qu'elle reste exposée au risque d'une légère récession.

En ce qui concerne les crypto-monnaies, le bitcoin s'est établi à 43 643 dollars, en baisse de plus de 5 %, après avoir atteint son plus haut niveau en deux ans, à 49 051 dollars, jeudi, après que la Securities and Exchange Commission américaine a donné son feu vert mercredi à l'offre de fonds indiciels cotés (ETF) liés au bitcoin.