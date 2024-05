Le dollar est resté stable face à une poignée d'autres devises mercredi, le marché évaluant les appels à la patience des responsables de la Réserve fédérale et attendant la publication des minutes de la Fed pour avoir plus d'informations sur la trajectoire de la banque centrale.

Pendant ce temps, le kiwi a progressé alors que les traders attendent la décision de politique monétaire de la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande.

En l'absence de données économiques cette semaine, les principales devises ont continué à évoluer dans une fourchette étroite.

Les investisseurs ont renforcé leurs paris sur les réductions de taux après qu'une inflation plus faible la semaine dernière ait renforcé les attentes de réductions de taux aux États-Unis cette année.

À la suite d'une série de déclarations prudentes de la part des responsables de la Fed, les marchés ont intégré environ 43 points de base (pb) d'assouplissement, contre un maximum de 52 pb la semaine dernière.

Le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, a déclaré cette nuit qu'il lui faudrait encore plusieurs mois de bonnes données sur l'inflation avant de pouvoir soutenir un assouplissement de l'orientation de la politique monétaire.

Ce calendrier a été repris par la présidente de la Fed de Cleveland, Loretta Mester.

Néanmoins, les commentaires de M. Waller ont donné au marché peu d'éléments nouveaux sur lesquels s'appuyer, a déclaré Kyle Rodda, analyste principal des marchés financiers chez Capital.com.

"Il nous a dit en substance que si l'inflation diminuait, la Fed réduirait ses taux d'intérêt... L'un implique l'autre et ne dit rien sur la question de savoir si l'inflation et les taux baisseront".

Alors que les marchés continuent d'espérer que l'inflation américaine continuera de ralentir, les données sur l'indice PCE attendues le 31 mai constitueront un test crucial pour la confirmation de ces attentes, a-t-il ajouté.

L'indice du dollar est resté stable à 104,61 par rapport à un panier de devises, après avoir brièvement augmenté jusqu'à 104,76 pendant la nuit.

Avant les données de la semaine prochaine, le marché recevra les minutes de la réunion de politique monétaire de la Fed du 30 avril au 1er mai, que les investisseurs examineront attentivement pour obtenir plus de clarté sur la pensée de la banque centrale.

Le président de la Fed, Jerome Powell, a exclu toute hausse des taux lors de son point de presse après que la Fed a maintenu ses taux lors de cette réunion.

L'euro était en hausse de 0,04 % à 1,0858 $, l'accent étant mis sur les données de jeudi de la Banque centrale européenne sur les salaires négociés et l'indice des directeurs d'achat de la zone euro.

La livre sterling s'est échangée à 1,2713 $, en hausse de 0,05% sur la journée et non loin d'un plus haut de deux mois atteint mardi, le marché attendant un rapport clé sur l'inflation au Royaume-Uni prévu plus tard dans la journée.

Les économistes interrogés par Reuters estiment que les données montreront probablement que l'inflation globale a fortement ralenti à 2,1% en avril, bien que la Banque d'Angleterre (BOE) pense qu'elle s'accélérera à nouveau à environ 2,6% plus tard dans l'année.

Les marchés tablent sur une réduction de 53 points de base de la part de la Banque d'Angleterre cette année.

Face au yen, le dollar est resté stable à 156,20, les opérateurs ayant pris un peu de repos après avoir testé la paire de devises.

Les craintes d'une intervention sur les devises de la part de Tokyo ont maintenu les traders en alerte après des séries d'interventions suspectes au début du mois.

Le yen est resté inchangé après que les exportations japonaises aient augmenté de 8,3% en avril par rapport à l'année précédente.

Au cours des échanges asiatiques, la RBNZ devrait laisser son taux de référence à 5,5 %, en se concentrant plutôt sur la question de savoir si elle modifiera les perspectives prévues pour les taux jusqu'à l'année prochaine.

Le dollar néo-zélandais NZD=D3 a augmenté de 0,12 % par rapport au billet vert à 0,610 $.

Le dollar australien était en hausse de 0,05% à 0,6670 $.

Dans les crypto-monnaies, le bitcoin a augmenté de 0,71% à 70 207,54 $.

L'Ether a augmenté de 1,32 % pour atteindre 3 795,00 $, non loin de son plus haut niveau depuis la mi-mars.

Les crypto-monnaies ont bondi en début de semaine en raison des spéculations sur l'issue des demandes de fonds négociés en bourse au comptant aux États-Unis qui suivraient la deuxième crypto-monnaie la plus importante au monde.