Les contretemps météorologiques chez les principaux producteurs de céréales ont jeté un doute sur les perspectives d'une surabondance mondiale de céréales et ont permis aux fondamentaux de retrouver leur statut de principaux moteurs du marché après avoir été dépassés par la politique, notamment la guerre en Ukraine, ont déclaré les analystes.

Les prix du blé à Chicago ont gagné 33 % au cours des deux derniers mois après être tombés à leur plus bas niveau en quatre ans, soutenus par les inquiétudes croissantes concernant la baisse des volumes, même si les analystes s'attendent toujours à une récolte record cette année. Les prix du maïs ont également augmenté, mais dans une moindre mesure.

"Entre le problème du gel en Russie, l'excès de pluie en Europe où certains champs ont été inondés, les insectes en Argentine et les retards dans les plantations aux Etats-Unis, Mère Nature est très en colère en ce moment et ces éléments créent des turbulences sur le marché", a déclaré à Reuters Dan Basse, président de la société de conseil AgResource, en amont de la conférence GrainCom à Genève.

"Les deux ou trois prochaines semaines seront déterminantes pour les cultures. Nous devrions avoir une vision plus claire d'ici le 1er juin", a-t-il ajouté.

Les gelées du mois de mai dans certaines régions productrices clés de la Russie, premier exportateur mondial de blé, et la sécheresse dans les régions méridionales du pays ont incité les analystes à revoir à la baisse leurs prévisions de récolte et d'exportation, bien que l'on s'attende encore à ce que la récolte soit abondante.

En Argentine, troisième exportateur mondial de maïs, une grave épidémie de cicadelles a causé d'importants dégâts dans les champs de maïs, a indiqué vendredi la Bourse des céréales de Rosario (BCR).

Dans l'Union européenne, la Commission s'attend à ce que les exportations de blé tendre restent stables la saison prochaine, malgré une récolte plus faible que jamais depuis quatre ans.

AgResource estime la récolte mondiale de blé, y compris la production de blé tendre et de blé dur, à 789 millions de tonnes métriques. Cette estimation est légèrement supérieure à celle de l'année dernière, mais inférieure de 9 millions de tonnes aux prévisions du ministère américain de l'agriculture (USDA) de la semaine dernière.

"Les agriculteurs européens et américains seront les principaux bénéficiaires de ce qui se passe. Les perdants seront les importateurs tels que l'acheteur public égyptien GASC et les acheteurs chinois", a déclaré M. Basse.

Séparément, à Paris, François Luguenot, analyste céréalier et collaborateur de la société française de recherche sur les matières premières CyclOpe, a averti que les risques géopolitiques demeuraient malgré l'attention renouvelée portée aux fondamentaux des cultures en tant que moteur des prix.

"Si demain les choses s'enveniment en mer Noire et que les bateaux ne sortent plus, c'est chaud. Si nous ne pouvons plus traverser le détroit de Panama ou le canal de Suez, c'est chaud aussi. Et tout cela, pour l'instant, est sous le tapis", a-t-il déclaré.