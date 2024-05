Quarante-neuf employés des Musées du Vatican ont entamé un conflit de travail sans précédent pour dénoncer les conditions de travail qu'ils jugent injustes et médiocres, ce qui pourrait déboucher sur un procès embarrassant contre l'administration du pape François.

Les employés, pour la plupart des gardiens de musée, ont envoyé une pétition au "Governatorato" du Vatican, l'organe qui administre l'État de la Cité du Vatican, déplorant des règles qui entraînent des "conditions de travail portant atteinte à la dignité et à la santé de chaque travailleur", a déclaré l'avocate Laura Sgrò, qui les représente.

Il s'agit notamment d'heures de travail supplémentaires payées à des taux inférieurs et de dispositions insuffisantes en matière de santé et de sécurité, a déclaré Mme Sgrò.

"Les travailleurs n'ont décidé de cette action qu'après que toutes leurs demandes et requêtes au fil des ans soient restées sans réponse", a-t-elle ajouté.

Les syndicats ne sont pas autorisés au Vatican.

Un porte-parole des musées du Vatican s'est refusé à tout commentaire.

La nouvelle a été initialement rapportée dimanche par le quotidien Il Corriere della Sera.

Les 49 travailleurs, sur un total d'environ 700 personnes employées aux Musées du Vatican, sont tous des citoyens italiens et sont employés au Vatican depuis de nombreuses années.

L'un des musées les plus visités au monde, avec le Louvre de Paris et le British Museum de Londres, les musées du Vatican possèdent une collection d'art inestimable et comprennent la célèbre chapelle Sixtine de Michel-Ange.

La pétition représente la première étape formelle d'une procédure de conciliation obligatoire prévue par la loi vaticane.

En cas d'échec de la procédure de conciliation, l'affaire peut être portée devant un tribunal du Vatican.

M. Sgrò a ajouté qu'en raison de l'absence de plans de congé dans la législation du travail du Vatican, les travailleurs qui avaient été laissés inactifs pendant la pandémie de COVID-19 en raison de la fermeture des musées du Vatican se voyaient maintenant demander de restituer les salaires versés pendant cette période.

"Avec cette action, nous voulons être constructifs, nous espérons que ce sera l'occasion de repenser les règles du travail au Vatican", a déclaré M. Sgrò.