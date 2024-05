SYDNEY, 26 mai (Reuters) - Plus de 670 personnes auraient trouvé la mort dans le glissement de terrain massif qu'a connu la Papouasie-Nouvelle Guinée, selon une estimation de l'agence des migrations des Nations unies dimanche, tandis que les opérations de secours se poursuivent.

Des médias avaient chiffré précédemment à plus de 300 le nombre de personnes ensevelies dans la catastrophe qui a frappé vendredi ce pays du Pacifique Sud, au Nord de l'Australie.

Selon l'Organisation internationale pour les Migrations (OIM), seuls cinq corps ont été retrouvés.

L'agence a basé son estimation du bilan sur des informations des autorités locales, selon lesquelles plus de 150 maisons ont été ensevelies. Le glissement de terrain a frappé en tout plus de six villages.

(Sam McKeith, Gilles Guillaume pour la version française)