Les prix du pétrole ont augmenté lundi, ajoutant à leurs gains récents les attentes d'une offre plus restreinte en raison des réductions de l'OPEP+, des attaques sur les raffineries russes et des données manufacturières chinoises positives qui soutiennent les perspectives d'amélioration de la demande.

Le Brent a augmenté de 29 cents, soit 0,3%, à 87,29 dollars le baril à 0331 GMT après avoir augmenté de 2,4% la semaine dernière. Le brut américain West Texas Intermediate était à 83,48 dollars le baril, en hausse de 31 cents, soit 0,4%, après un gain de 3,2% la semaine dernière.

Les volumes d'échanges devraient être faibles lundi car plusieurs pays sont fermés pour les vacances de Pâques.

Les deux indices de référence ont terminé en hausse pour le troisième mois consécutif en mars, le Brent se maintenant au-dessus de 85 dollars le baril depuis le milieu du mois dernier, alors que l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et ses alliés, un groupe connu sous le nom d'OPEP+, se sont engagés à prolonger les réductions de production jusqu'à la fin du mois de juin, ce qui pourrait resserrer l'offre de brut pendant l'été dans l'hémisphère nord.

Le vice-premier ministre russe Alexander Novak a déclaré vendredi que ses compagnies pétrolières se concentreraient sur la réduction de la production plutôt que sur celle des exportations au cours du deuxième trimestre, afin de répartir équitablement les réductions de production avec les autres pays membres de l'OPEP+.

Les attaques de drones en provenance d'Ukraine ont mis hors service plusieurs raffineries russes, ce qui devrait réduire les exportations de carburant de la Russie.

"Les risques géopolitiques qui pèsent sur les approvisionnements en brut et en matières premières lourdes s'ajoutent aux solides fondamentaux de la demande au deuxième trimestre", ont déclaré les analystes d'Energy Aspects dans une note.

Près d'un million de barils par jour (bpj) de capacité de traitement du brut russe est hors service à la suite des attaques, ce qui a un impact sur ses exportations de fioul à haute teneur en soufre, qui sont traitées dans des raffineries chinoises et indiennes, a ajouté le cabinet de conseil.

En Europe, la demande de pétrole a été plus ferme que prévu, augmentant de 100 000 bpj sur un an en février, ont déclaré les analystes de Goldman Sachs, alors qu'ils prévoyaient une contraction de 200 000 bpj en 2024.

La fermeté de la demande en Europe, le ralentissement de la croissance de l'offre aux États-Unis et l'extension possible des réductions de l'OPEP+ jusqu'en 2024 l'emportent sur le risque de baisse lié à la faiblesse persistante de la demande en Chine, ont-ils déclaré dans une note.

La production de pétrole brut des États-Unis, le plus grand producteur mondial, a chuté de 6 % en janvier par rapport au niveau record de décembre, à la suite d'un temps glacial, selon les données de l'Administration de l'information sur l'énergie (Energy Information Administration) publiées vendredi.

"Nous considérons que les risques qui pèsent sur notre prévision selon laquelle le Brent atteindra une moyenne de 83 dollars le baril au quatrième trimestre 2024 sont modérément orientés à la hausse", ont déclaré les analystes.

Autre élément favorable aux prix, l'activité manufacturière de la Chine a augmenté pour la première fois en six mois en mars, comme l'a montré une enquête officielle sur les usines dimanche, soutenant la demande de pétrole chez le plus grand importateur de brut au monde, même si la crise du secteur de l'immobilier reste un frein à l'économie.

Les investisseurs scrutent également les données économiques américaines à la recherche de signes indiquant quand la Réserve fédérale réduira ses taux d'intérêt cette année, ce qui soutiendra l'économie mondiale et la demande de pétrole. (Reportage de Florence Tan et Sudarshan Varadhan ; rédaction de Himani Sarkar et Christian Schmollinger)