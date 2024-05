Le président cubain Miguel Diaz-Canel a remplacé jeudi son ministre du commerce extérieur, Ricardo Cabrisas, un membre clé de son cabinet qui a longtemps mené d'épineuses négociations sur la dette avec ses partenaires commerciaux, la Chine, la Russie et le Club de Paris des nations créancières.

M. Cabrisas, âgé de 87 ans, conservera ses fonctions de vice-premier ministre, selon une brève déclaration diffusée dans le journal télévisé de la mi-journée.

Cette décision semble s'inscrire dans le cadre d'un remaniement plus large et inhabituel à un moment où le gouvernement communiste cubain est confronté à une crise sociale et économique sans précédent, avec notamment de graves pénuries de nourriture, de carburant, d'électricité et de médicaments.

La déclaration n'explique pas pourquoi M. Diaz-Canel a choisi de remplacer M. Cabrisas.

Au début de l'année, M. Diaz-Canel a limogé son ministre de l'économie, Alejandro Gil, en raison d'allégations de corruption. Le président cubain en difficulté a également remplacé ses ministres de l'industrie alimentaire et des sciences, de la technologie et de l'environnement, ainsi que plusieurs hauts responsables provinciaux du parti depuis février.

M. Cabrisas, confident de M. Diaz-Canel et de l'ancien dirigeant cubain Raul Castro, a géré pendant des décennies les négociations sur la dette extérieure avec les partenaires commerciaux de Cuba, à une époque où la nation insulaire, toujours à court d'argent, est devenue de plus en plus désespérée.

M. Cabrisas sera remplacé par Oscar Perez, un ingénieur de 53 ans, qui est actuellement premier vice-ministre du commerce extérieur. (Reportage de Nelson Acosta, édition de Dave Sherwood et Bill Berkrot)