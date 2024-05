Le régulateur du marché ivoirien envisage d'introduire des mesures visant à réduire la fraude liée aux contrats de cacao certifié commerce équitable, a déclaré jeudi son directeur général, Yves Brahima Kone.

Le Conseil du Café et du Cacao (CCC) a suspendu les ventes de contrats certifiés commerce équitable le mois dernier après avoir enregistré une augmentation exponentielle du cacao certifié.

"Cette année, nous avons constaté que 97% de notre cacao est certifié Fairtrade. Ce n'est pas possible et vous ne pouvez pas me faire croire le contraire", a déclaré M. Koné lors d'une réunion avec des coopératives et des acheteurs au siège de l'organisme de régulation à Abidjan, la capitale commerciale de la Côte d'Ivoire.

Il a déclaré qu'environ 50 % du cacao obtenait habituellement la certification ces dernières années et que les acheteurs et les coopératives utilisaient ce programme pour pousser les multinationales à payer trop cher.

Si leur cacao est certifié, les acheteurs peuvent recevoir une prime de 200 francs CFA en plus des 80 francs CFA par kg garantis par le régulateur.

M. Kone a également déclaré que certains acheteurs ont utilisé le report des contrats pour la récolte principale de cacao de 2023/24 pour stocker du cacao qu'ils ont acheté à 1 000 francs CFA (1,66 $) le kg et l'ont vendu à 1 500 francs CFA.

Pour mettre fin aux contrats frauduleux, le régulateur envisage de limiter le nombre d'acheteurs de cacao à 30 au lieu de plus d'un millier.

Les acheteurs et les coopératives ont indiqué au régulateur que la solution serait d'augmenter la marge des acheteurs de 80 francs CFA par kg à 200 francs CFA.

"Nous ne pouvons pas respecter le prix parce que nos coûts sont trop élevés alors que la marge est insignifiante", a déclaré un acheteur présent à la réunion.

Le régulateur a indiqué qu'une augmentation de la rémunération était possible et qu'elle était à l'étude.

Etienne Tehua, directeur des opérations de FairTrade West Africa, a déclaré à Reuters par téléphone qu'il avait demandé une liste des acheteurs impliqués dans les activités frauduleuses afin de procéder à des audits.

"La décision du CCC de suspendre ces acheteurs et coopératives est une bonne chose car ce n'est pas ce que FairTrade souhaite pour les producteurs", a déclaré M. Tehua.

L'année prochaine, la Côte d'Ivoire introduira un nouveau système de certification et de traçabilité afin de mettre le cacao ivoirien en conformité avec les réglementations européennes sur l'importation de produits liés à la déforestation. Ce système devrait réduire les possibilités de fraude.

(1 dollar = 600,7500 francs CFA)