L'emploi australien a augmenté plus que prévu en avril, selon des données publiées jeudi, mais le taux de chômage a atteint son plus haut niveau depuis trois mois, la croissance de la main-d'œuvre étant supérieure à la création d'emplois.

La hausse du chômage a été considérée comme effaçant toute chance d'une nouvelle hausse des taux de la Reserve Bank of Australia (RBA), un grand changement par rapport au début du mois où la probabilité était aussi élevée que 40 %.

Les marchés impliquent désormais une probabilité de 54 % d'une réduction du taux d'intérêt de 4,35 % dès le mois de décembre, ce qui réjouit les investisseurs qui continuent de se réjouir du ralentissement de l'inflation aux États-Unis et du regain d'espoir d'un assouplissement de la politique dans ce pays.

Les données du Bureau australien des statistiques ont montré que le nombre net d'emplois a augmenté de 38 500 en avril par rapport à mars, dépassant les prévisions qui tablaient sur un rebond de 23 700. Tous les gains ont été réalisés dans le travail à temps partiel, l'emploi à temps plein ayant baissé de 6 100.

Le taux de chômage est passé de 3,9 % à 4,1 %, ce qui est supérieur aux prévisions du marché. Le taux de participation a augmenté pour atteindre 66,7 %, tandis que le nombre d'heures travaillées est resté stable.

"L'augmentation du chômage de 30 000 personnes reflète un plus grand nombre de personnes sans emploi disponible et à la recherche d'un emploi, ainsi qu'un plus grand nombre de personnes que d'habitude indiquant qu'elles avaient un emploi qu'elles attendaient de commencer", a déclaré Bjorn Jarvis, responsable des statistiques du travail au sein de l'ABS.

Cela suggère que l'emploi pourrait augmenter à nouveau en mai, car ces travailleurs ont commencé à travailler, ce qui pourrait faire baisser le taux de chômage.

Toutefois, le ratio emploi/population est resté stable à 64,0 % en avril, ce qui indique que les créations d'emplois ne font que suivre le rythme rapide de la croissance démographique.

"Cela suggère que le marché du travail reste tendu, bien que moins que fin 2022 et début 2023", a déclaré M. Jarvis.

La RBA s'attendait à ce que le taux de chômage augmente progressivement jusqu'à 4,2 % d'ici la fin de l'année, car l'emploi est en retard sur la croissance de la population active, et elle tient à ne pas risquer une récession plus profonde en augmentant trop fortement les taux d'intérêt.

Les taux d'intérêt sont déjà à leur plus haut niveau depuis 12 ans et exercent une pression douloureuse sur les emprunteurs dans l'ensemble de l'économie.

Si l'inflation a surpris par sa hausse au premier trimestre (3,6 % en rythme annuel), certains signes indiquent que les pressions s'atténuent, la demande des consommateurs étant très faible et les salaires s'essoufflant.

Les chiffres publiés cette semaine montrent que la croissance des salaires s'est ralentie de manière inattendue pour atteindre un taux annuel de 4,1 % au cours du trimestre de mars, tandis que la croissance dans le secteur privé a chuté pour la première fois depuis la fin de 2020.

Le gouvernement travailliste australien a également annoncé des remises sur les factures d'énergie et les loyers qui, selon lui, réduiront d'un demi-point de pourcentage l'inflation des prix à la consommation au cours des 12 prochains mois, du moins temporairement. (Reportage de Wayne Cole ; Rédaction de Muralikumar Anantharaman)