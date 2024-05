Les États-Unis ont passé des contrats pour l'achat de 3,3 millions de barils de pétrole afin de reconstituer la réserve stratégique de pétrole (SPR) après une vente massive de ce stock en 2022, a déclaré le ministère de l'énergie vendredi.

Le pétrole est acheté à un prix moyen de 79,38 dollars, a précisé le ministère. L'administration du président Joe Biden a vendu 180 millions de barils de pétrole de la SPR en 2022 afin de contrôler les prix de l'essence qui avaient augmenté après l'invasion massive de l'Ukraine par la Russie.

Les États-Unis ont créé le SPR après l'embargo sur le pétrole arabe en 1975, qui a fait grimper les prix de l'essence et endommagé l'économie américaine. Les présidents ont puisé dans le SPR, la plus grande réserve de pétrole au monde, pour calmer les marchés pétroliers en temps de guerre ou lorsque des ouragans frappaient les infrastructures énergétiques le long du golfe du Mexique.

Le ministère de l'énergie a également indiqué qu'il cherchait à acheter 3 millions de barils supplémentaires pour livraison en novembre.

Jusqu'à présent, l'agence n'a racheté que 35,6 millions de barils sur les 180 millions de barils.

L'administration Biden déclare vouloir racheter le pétrole du SPR à environ 79,99 dollars le baril. Le rachat du pétrole à ce prix pourrait s'avérer difficile à l'approche de la haute saison de conduite estivale aux États-Unis, une période qui stimule traditionnellement la demande de pétrole.

Les prix du pétrole West Texas Intermediate se sont établis au-dessus de 80 dollars le baril vendredi, les indicateurs économiques des deux plus grands consommateurs de pétrole au monde, la Chine et les États-Unis, laissant espérer une augmentation de la demande. (Reportage de Timothy Gardner et David Ljunggren ; Rédaction de Bill Berkrot)