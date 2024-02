Pourquoi ça monte ? Pourquoi ça baisse ? Quelques explications sur les variations inhabituelles qui affectent les actions sur la séance du jour sur les places européennes. Seulement quand elles sont fiables et documentées : nous évitons autant que possible de raconter n'importe quoi. Les variations sont prises au moment de la rédaction de l'article.

En hausse

Unipol Gruppo (+20,8%) : Le groupe financier italien a l’intention de racheter les parts qu'il ne détient pas encore dans sa filiale UnipolSai, le deuxième assureur d'Italie. Cette opération vise à rationaliser la structure des deux groupes et à simplifier les processus décisionnels. Unipol Gruppo a également dévoilé des résultats financiers solides pour 2023, avec une augmentation de son bénéfice net et de son dividende, ainsi qu'une croissance significative dans les secteurs de l'assurance non-vie et vie.

Metso Outotec (+10%) : La société spécialisée dans les équipements pour l'industrie minière et les agrégats a été très solide en 2023. Le flux de trésorerie est stable dans un environnement pourtant compliqué. Le dividende est relevé.

TF1 (+5,7%) : Le groupe de médias a publié des résultats robustes. La rentabilité a été améliorée, une bonne nouvelle étant donné les difficultés du marché publicitaire. L'arrêt de la plateforme Salto a fait du bien aux coûts et la nouvelle plateforme TF1+ fonctionne bien. Les perspectives sont bonnes.

Sika (+4%) : Le chimiste de la construction a présenté des résultats annuels légèrement impactés par des frais d'intégration élevés suite à l'acquisition des activités d'étanchéité de BASF en 2022. Toutefois, les perspectives de croissance et de rétablissement des marges pour cette année sont correctes, bien qu’un peu timides. Les analystes sur la valeur soulignent la bonne génération de liquidités et sa discipline en matière de coûts.

Lectra (+3,3%) : le groupe spécialisé dans les solutions de découpe de matériaux souples a publié des résultats annuels conformes aux objectifs. Les prévisions sont cohérentes avec la trajectoire de croissance bien que l'entreprise ait dû réviser à la baisse son attente de chiffre d'affaires pour 2025. Elle maintient une prévision de marge d'EBITDA supérieure à 20% pour cette même année.

Segro (+1%) : Le trust d'investissement immobilier britannique a réduit ses pertes à 253 M£ contre près de 2 Mds£ en 2022. C’est toutefois mieux que les prévisions. La trajectoire de croissance à moyen terme est confirmée.

En baisse

Temenos (-7,1%) : le groupe de progiciels bancaires intégrés poursuit sa chute suite au rapport de Hindenburg Research accusant le suisse de nombreuses fraudes comptables.