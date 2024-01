(Ajoute des commentaires dans les paragraphes 3-4, les prix du pétrole et de l'or, met à jour les prix à 15h12 ET)

* Wall Street est en dents de scie après les données du marché de l'emploi.

* Les actions européennes mettent fin à la série de pertes de la nouvelle année

* Les données de la zone euro font grimper l'euro et les rendements obligataires

* Graphique : Taux de change mondiaux http://tmsnrt.rs/2egbfVh

NEW YORK, 4 janvier (Reuters) - Les obligations se sont vendues et les marchés d'actions mondiaux ont tenté de se débarrasser de la déprime du Nouvel An jeudi après que les données sur le chômage aux Etats-Unis ont indiqué que le marché du travail américain restait résistant, ce qui a tempéré les attentes de réductions des taux d'intérêt de la Réserve fédérale en 2024.

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a dépassé les 4 %, ce qui constitue un revirement radical par rapport à la semaine dernière, lorsque le billet de référence a chuté à 3,783 %, son plus bas niveau depuis cinq mois, après que les données ont montré que l'inflation, selon certaines mesures, s'était rapprochée de l'objectif de 2 % de la Réserve fédérale.

L'attention s'est détournée de l'inflation pour se focaliser sur les efforts de la banque centrale américaine en vue d'un atterrissage en douceur de l'économie.

"Le taux réel des fonds fédéraux n'a pas besoin d'être aussi élevé et aussi restrictif qu'il l'est actuellement. Mais la Fed aura besoin de plus de preuves des progrès de l'inflation pour obtenir ces réductions", a déclaré Roosevelt Bowman, stratégiste d'investissement senior chez Bernstein Private Wealth Management à New York.

C'est donc à ce moment-là que nous dirons : "Vous savez quoi ? Le marché est probablement un peu en avance sur lui-même en ce qui concerne le nombre de réductions et la nécessité de réduire les dépenses.

Les principaux indices boursiers européens ont clôturé en hausse, l'indice pan-régional STOXX 600 augmentant de 0,69 %, ce qui a permis à l'indice MSCI des actions du monde entier de gagner 0,17 %.

Wall Street a fluctué, avec le Nasdaq en baisse et le S&P en stagnation après que les données aient montré un marché du travail américain encore résistant.

Le nombre d'Américains déposant de nouvelles demandes d'allocations de chômage a diminué plus que prévu la semaine dernière, selon les données. Par ailleurs, le rapport national sur l'emploi ADP a montré que les employeurs privés américains ont embauché plus de travailleurs que prévu en décembre.

"La combinaison d'un rapport ADP meilleur que prévu et de demandes d'allocations chômage plus faibles que prévu a suffi à susciter une légère pression à la vente sur les bons du Trésor", a déclaré Ben Jeffery, stratège des taux américains chez BMO Capital Markets à New York.

Les rapports "modèrent définitivement les chances d'une réduction des taux à court terme de la part de la Fed, étant donné que le marché de l'emploi reste dans une situation relativement bonne", a-t-il dit.

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a augmenté de 8,4 points de base pour atteindre 3,99 %.

Le compte rendu de la réunion de décembre de la banque centrale américaine a donné peu d'indices sur la date à laquelle la Fed pourrait commencer à réduire ses taux. Les traders considèrent qu'il y a 66,4 % de chances pour qu'au moins 25 points de base (pb) de taux soient réduits en mars et près de 94 % de chances en mai, selon FedWatch du CME Group.

Les décideurs politiques de la Fed ont indiqué qu'ils prévoyaient trois baisses de taux cette année. Les négociants en contrats à terme ont ramené la réduction totale estimée d'ici décembre à 141 points de base, alors qu'ils s'attendaient à plus de 160 points de base à la fin de l'année dernière.

À Wall Street, le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 0,32 %, le S&P 500 a perdu 0,00 % et le Nasdaq Composite a baissé de 0,21 %.

Les données en Europe étaient encourageantes. Les enquêtes sur l'inflation en Allemagne et en France ont montré que les prix augmentaient à nouveau, renforçant les prévisions selon lesquelles l'inflation dans l'ensemble de la zone euro est remontée à 3 % le mois dernier.

Les rendements obligataires européens ont inversé les baisses initiales et l'euro s'est encore apprécié par rapport au dollar, augmentant de 0,22 % pour atteindre 1,0945 dollar. L'indice du dollar a légèrement augmenté de 0,01%.

Face au yen japonais, le billet vert a atteint un pic de deux semaines à 144,87 yens, un jour après avoir bondi de près de 1%.

L'indice composite des directeurs d'achat (PMI) de HCOB, un indicateur de la santé économique de la zone euro basé sur des enquêtes, a été révisé à la hausse pour le mois de décembre pour correspondre à 47,6 en novembre après une estimation antérieure de 47. Il est resté en dessous de la barre des 50 qui sépare la croissance de la contraction.

Le rendement allemand à 10 ans, l'indice de référence de la zone euro, a augmenté de 2,4 points de base (pb) à 2,128% après avoir atteint son plus bas niveau en un an de 1,896% la semaine dernière. Le rendement français a également augmenté, à 2,677%.

Les actions asiatiques ont clôturé en légère baisse, tout comme le Nikkei japonais pour son premier jour de cotation de l'année.

Le pétrole s'est établi à un niveau plus bas lors d'une séance en dents de scie, l'accumulation hebdomadaire massive de stocks d'essence et de distillats ayant éclipsé une réduction plus importante que prévu des stocks de brut.

Le Brent s'est établi en baisse de 66 cents à 77,59 dollars. Les contrats à terme sur le brut américain West Texas Intermediate se sont établis en baisse de 51 cents à 72,19 dollars.

L'or s'est maintenu après quatre séances de baisse, les investisseurs se préparant à la publication des chiffres de l'emploi non agricole aux États-Unis.

Les contrats à terme sur l'or américain se sont établis en hausse de 0,4 % à 2 050,00 $ l'once. (Reportage de Herbert Lash, rapport complémentaire de Marc Jones à Londres ; Rédaction de Gareth Jones, Richard Chang et David Gregorio)