Le géant espagnol de la construction Ferrovial a affiché une hausse de 37,6 % de son bénéfice de base au premier trimestre lundi, quelques jours après l'introduction de ses actions sur le Nasdaq aux États-Unis, le pays où il réalise la plupart de ses revenus et de ses investissements.

Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) de Ferrovial a atteint 254 millions d'euros (274,02 millions de dollars), ce qui est conforme aux attentes moyennes des analystes qui tablaient sur 253,4 millions d'euros.

L'augmentation de 3,5 % du chiffre d'affaires, à 1,88 milliard d'euros, a légèrement dépassé les 1,91 milliard d'euros prévus par les analystes interrogés par LSEG.

Les bons résultats de la société sont principalement dus à l'augmentation des revenus et à la forte croissance du trafic sur ses routes à péage en Amérique du Nord, ainsi qu'aux performances de ses activités de construction.

Sur l'une des autoroutes qu'elle exploite aux États-Unis, l'Express NTE 35W au Texas, le chiffre d'affaires a augmenté de 72,8% par rapport au premier trimestre 2023 grâce à une hausse de 45% du trafic, a indiqué la société.

Aux États-Unis, toutes les recettes des voies express ont connu une croissance supérieure à l'inflation.

Ferrovial cherche à se développer aux États-Unis, qui représentent environ 80 % de ses recettes de routes à péage, en gagnant en notoriété et en liquidité sur le marché boursier. Le constructeur d'infrastructures est la première entreprise cotée à l'indice boursier espagnol à négocier des actions ordinaires sur le Nasdaq.

Ferrovial prévoit de se concentrer sur davantage d'opportunités de construction et de gestion de voies autoroutières et d'aéroports autour des villes du sud-est des États-Unis et également autour de New York, a déclaré Ignacio Madridejos, le PDG, à Reuters la semaine dernière. La société prévoit d'allouer au moins 80 % de tous ses investissements à ce marché jusqu'en 2027.

La société, qui construit un nouveau terminal à l'aéroport international John F. Kennedy de New York, prévoit de vendre une participation de 25 % dans l'aéroport d'Heathrow, l'aéroport le plus fréquenté de Grande-Bretagne, d'ici à la fin de 2024, sous réserve des conditions réglementaires.

Les transactions dans le secteur aéroportuaire européen reprennent. Il y a quelques semaines, Vinci Airports a acquis une participation de 50,1 % dans l'aéroport d'Édimbourg.

Ferrovial exploite également les aéroports d'Aberdeen, de Glasgow et de Southampton en Grande-Bretagne, dont le trafic a augmenté de 8,4 %. (1 $ = 0,9270 euro) (Reportage de Corina Pons à Madrid Rédaction de Pietro Lombardi et Matthew Lewis)