Bourse de Paris : Les bourses européennes au rebond derrière Google

Les temps forts économiques du jour

Les principaux changements de recommandations

L’actualité des sociétés

A Wall Street, ce sont les banques qui ont soutenu la tendance avec le retour des tensions sur les taux à dix ans américains, revenus sur leurs pics de plus d'un mois. L'automobile a souffert, sous les tirs croisés de la démission du patron de Fiat Chrysler à cause d'une grave maladie et la confirmation par Tesla de la rumeur selon laquelle le constructeur avait demandé des ristournes à ses équipementiers sur des contrats passés. Il faut aussi garder un œil sur les parapétrolières, après qu' Halliburton eut révélé que certains de ses clients réduisaient leurs dépenses sur le bassin permien aux Etats-Unis : à l'heure où tout le monde pense que les investissements reprennent dans l'exploration-production, c'est un peu la douche froide (pour les actionnaires de l'Américain aussi : -8,1% à la cloche). Mais les investisseurs devraient n'avoir d'yeux que pour Google, du moins avant la suite des publications.Du côté du Trump-Watch, pas de déclarations fracassantes depuis hier soir. On signalera toutefois la mise en ligne d'une vidéo d'une minute présentant la seconde édition du "Made in America Showcase" qui s'est tenue hier à la Maison Blanche, laquelle a par ailleurs annoncé, par la voix de Sarah Sanders, que le Président songeait à retirer l'habilitation défense de six anciens responsables des renseignements liés à l'équipe Obama. Pékin a de son côté laisse entendre que des mesures de soutien économique sont en préparation. AMS ont déjà publié leurs trimestriels entre hier soir et ce matin. LVMH est attendu post-clôture. Aux Etats-Unis, le club des capitalisations de plus de 100 milliards de dollars compte ce jour Texas Instruments et United Technologies En préouverture, les indices européens donnent des signes de rebond.Le mardi, c'est PMI. Markit va publier les PMI flash pour plusieurs pays ou région, dont la France (9h00), l'Allemagne (9h30), la zone euro (10h00) et les Etats-Unis (15h45, consensus manufacturier 55,1). Outre-Atlantique, seront aussi disponibles les derniers prix mensuels de l'immobilier FFHA (15h00, consensus +0,4%) et l'indice manufacturier de la Fed de Richmond (16h00, consensus 18). Ce matin au Japon, le PMI manufacturier a reculé à 51,6 en juillet après 53 en juin.Il faut 1,6876 USD pour 1 EUR ce matin (-0,05%). L'once d'or est à nouveau en baisse à 1 222 USD, tandis que le brut léger américain WTI se traite 67,68 USD et le Brent de Mer du Nord à 72,85 USD, en retrait d'environ -0,1%.• AlphaValue ajuste de 148 à 147 EUR son objectif sur Atos , en restant acheteur.• Jefferies revalorisede 245 à 250 GBP en restant acheteur.• Barclays réduit de 34 à 30 EUR son objectif sur Casino en restant à souspondérer.• Baader Helvea passe d'acheter à conserver sur Covestro , en visant 84 EUR.• JP Morgan passe de souspondérer à neutre sur, malgré un objectif réduit de 21,50 à 20 EUR.• JP Morgan passe de souspondérer à neutre sur Mediaset , revalorisé de 3,10 à 3,30 EUR.• Goldman Sachs passe de neutre à achat sur OMV , valorisé 62 EUR.• Morgan Stanley passe de pondération en ligne à surpondérer sur SES , revalorisé de 15,50 à 19 EUR.• JP Morgan reste neutre sur TF1 et ramène de 12 à 11,50 EUR son objectif.Du mouvement chez Veolia avec l'arrivée d'Estelle Brachlianoff comme directrice générale adjointe aux opérations et de Claude Laruelle comme directeur général adjoint aux finances. JCDecaux obtient le contrat publicitaire des transports d'Abidjan. Les syndicats d' Air France KLM font planer la menace d'une grève en septembre.L'un des baromètres des marchés américains, Alphabet Google ), a publié hier après la clôture de Wall Street des résultats solides, qui ont permis au titre de bondir post-séance. Tesla a confirmé avoir demandé des rabais à ses fournisseurs, une dizaine, sur des contrats déjà signés. Verizon pourrait s'allier à Apple ou Google dans la TV 5G, selon Bloomberg. Volvo Cars vaudrait plus 12 à 18 que 16 à 30 milliards de dollars dans le cadre de son IPO.