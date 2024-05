Le raccourcissement de la fenêtre de règlement des actions américaines la semaine prochaine devrait bouleverser les transactions des gestionnaires de fonds asiatiques, poussant certains d'entre eux à sécuriser leurs fonds aux premières heures de la matinée, lorsque les marchés des devises sont les plus minces et les plus nerveux.

À partir du 28 mai, les investisseurs de Singapour, Tokyo ou Séoul qui achètent des actions américaines pendant la journée de Wall Street n'auront plus que 24 heures pour valider leurs transactions et convertir leurs fonds en dollars, contre deux jours auparavant.

Bien que les nouvelles règles américaines soient conçues pour réduire les risques de contrepartie, les courtiers et les autorités de réglementation attendent de voir si ces changements affectent les prix ou les flux sur le marché des changes, qui représente 7,5 milliards de dollars par jour.

En Asie, les traders ne connaissent que trop bien les mouvements soudains qui se produisent lorsque de grosses transactions ont lieu à des heures de faible liquidité le matin, comme les chutes de la livre sterling en 2016 ou du dollar/yen en 2019, qui ont provoqué des secousses sur le marché mondial.

"Le passage de 17 heures à New York à sept ou huit heures à Tokyo est généralement ce que nous appelons une zone crépusculaire", a déclaré Bart Wakabayashi, directeur de la succursale de Tokyo de State Street, une banque dépositaire impliquée dans le règlement des transactions boursières américaines.

"Il n'y a pas beaucoup de clients qui négocient à ce moment-là... (et) il n'y a pas beaucoup de banques qui fournissent des liquidités", a-t-il déclaré.

"S'il y a un déséquilibre, il pourrait y avoir un impact négatif sur les marchés... des fluctuations plus importantes que d'habitude.

Selon la Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC), qui assure la compensation et le règlement des titres américains, l'heure limite pour confirmer les transactions, c'est-à-dire pour que les courtiers, les investisseurs et les dépositaires vérifient et conviennent de tous les détails, passe de 12 h 30, heure de New York, le lendemain d'une transaction, à 21 heures le jour même de la transaction.

Cela correspond à 9 heures du matin à Hong Kong, ce qui signifie que les investisseurs doivent être disponibles bien avant cette heure pour résoudre les problèmes, sous peine de voir les transactions échouer et de devoir payer des frais de traitement plus élevés.

Gerard Walsh, responsable des solutions clients pour la banque et les marchés chez Northern Trust, a déclaré que le resserrement des horaires pourrait entraîner un déplacement des flux de change vers les heures d'ouverture précoces dans les centres financiers d'Asie.

"C'est l'une des nombreuses permutations qui, selon nous, pourrait se produire... Il faut y prêter une attention particulière pendant ce qui pourrait être des années, jusqu'à ce que les marchés soient à nouveau synchronisés", a déclaré M. Walsh.

L'ARGENT SE DÉPLACE

Les investisseurs et leurs courtiers se sont préparés à ce changement en prévoyant une augmentation des effectifs, l'automatisation, des réserves de liquidités supplémentaires et, dans certains cas, le préfinancement des transactions.

La plupart de ces mesures entraînent des coûts supplémentaires, qui sont en fin de compte supportés par l'investisseur.

"Lorsque vous effectuez des opérations de change à T+2 ou T+1 ou le jour même, les conditions de liquidité peuvent varier de manière significative en fonction de la devise et de l'heure d'exécution, ce qui peut avoir un impact sur le coût global de la transaction", a déclaré Phillip Van Dine, responsable des ventes de banques et d'infrastructures de marché pour Citi Securities Services en Asie.

Paradoxalement, les risques de règlement pourraient également augmenter dans les échanges de devises, étant donné que la date limite de soumission des transactions à CLS, une grande plateforme de règlement gérée par les grandes banques, ne change pas par rapport à minuit, heure d'Europe centrale (6 heures du matin à Hong Kong).

Les États-Unis ne seront pas non plus en phase avec la plupart des autres devises et marchés boursiers mondiaux, dont le règlement s'effectue en deux jours.

Cela signifie qu'un investisseur qui vend, par exemple, une action australienne pour financer un achat aux États-Unis aura besoin d'une ligne de crédit ou devra gérer soigneusement ses flux de trésorerie et de devises, puisqu'il faudra attendre deux jours ouvrables pour que les dollars australiens arrivent.

La tâche sera encore plus ardue pendant les week-ends ou les jours fériés, ainsi que sur des marchés tels que la Corée du Sud, où les opérations de change sont interrompues les jours fériés. Les courtiers de détail doivent également se préparer à la demande imprévisible de devises de la part de leurs clients.

"Les gestionnaires de fonds peuvent anticiper la demande et acheter des dollars le vendredi pour être prêts", a déclaré Cho Jung-oh, responsable du département d'innovation numérique de Mirae Asset Global Investment.

"Cependant, pour les maisons de titres, il est difficile de prédire combien les particuliers achèteront, ce qui rend difficile l'obtention de dollars à l'avance."

Certes, la plupart des participants sont favorables à un règlement plus rapide et pensent que les incertitudes peuvent être atténuées.

Les transactions qui ne respectent pas la date limite de CLS peuvent encore être soumises jusqu'à 6h30 CET, ou réglées en dehors de CLS.

La banque centrale de Singapour et d'autres acteurs du marché ont noté que l'augmentation des transactions matinales devrait également permettre d'approfondir le marché.

Les grandes banques et les dépositaires tels que Citi, State Street, J.P. Morgan et BNY Mellon, entre autres, affirment qu'ils sont en mesure d'automatiser une grande partie du processus, y compris les opérations de change, afin de garantir que les investisseurs basés en Asie reçoivent leurs dollars à temps.

Ce n'est pas la première fois que cela se produit. Le cycle de règlement américain s'est réduit au fil des ans, passant de cinq jours en 1987, sans incident. L'Inde est passée en douceur à T+1 en 2023.

Néanmoins, ce changement met en évidence certaines rigidités de l'infrastructure lourde qui sous-tend les marchés mondiaux et permet de transférer des milliers de milliards chaque jour.

"Nous avons une banque de transaction qui s'attend à ce que l'argent circule 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et nous avons un marché des changes qui ne fonctionne que 5 jours et demi par semaine, avec des heures limites", a déclaré Paul van Sint Fiet, responsable des solutions de change pour l'Asie chez J.P. Morgan.