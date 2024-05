Alors que la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine s'intensifie, la Chine réduit ses avoirs en obligations américaines.

Les dernières données officielles sur les flux de capitaux américains montrent que la réserve de la Chine en bons du Trésor américain et en obligations d'agences au premier trimestre de cette année a chuté d'un peu moins de 40 milliards de dollars et de 10 milliards de dollars, respectivement, sur une base corrigée de l'évaluation.

La Chine est le plus grand détenteur de réserves de change au monde, avec un stock de 3 200 milliards de dollars au dernier décompte d'avril. La répartition par devise n'est pas connue du public, mais les experts estiment que pas plus de 60 % de ces réserves sont en dollars.

La Chine possède peut-être les plus grandes réserves de change du monde, mais le plus grand détenteur étranger de bons du Trésor américain est le Japon, avec près de 1 100 milliards de dollars. Les données sur les flux montrent que les avoirs du Japon en bons du Trésor américain ont augmenté de 51,4 milliards de dollars au cours du premier trimestre.

Cela n'indique pas nécessairement un achat ou une vente pure et simple, et la réduction de la Chine pourrait bien être le résultat du choix de Pékin de ne pas réinvestir dans des obligations arrivant à échéance. Mais la comparaison entre le Japon et la Chine est instructive en raison de leur position sur l'échiquier géopolitique mondial.

S'il est peu probable que le dollar soit détrôné de sitôt en tant que monnaie de réserve dominante, la montée des tensions géopolitiques et la transformation de la mondialisation en un monde de blocs commerciaux polarisés risquent d'entamer sa prééminence.

C'est d'ailleurs probablement déjà le cas.

Selon les données COFER du Fonds monétaire international, les réserves de change mondiales totales s'élevaient à 12,33 billions de dollars à la fin du mois de mars, dont 11,45 billions de dollars sont déclarés au FMI à titre confidentiel. La part du dollar était de 58,41 %, la plus faible jamais enregistrée.

La volonté de nombreux pays de se distancer politiquement des États-Unis apparaît comme l'un des principaux moteurs de cette évolution.

Dans un discours prononcé au début du mois, le premier directeur général adjoint du FMI, Gita Gopinath, a déclaré que l'augmentation des achats d'or par les banques centrales au cours des deux dernières années - "l'évolution la plus notable" des réserves de change mondiales au cours de cette période - en était la preuve.

Comme le fait remarquer Gopinath, malgré son utilisation limitée dans les transactions, l'or est généralement considéré comme un "actif sûr politiquement neutre" qui peut être stocké sur le sol national et être à l'abri des sanctions ou des saisies.

L'OR, L'OR, L'OR, L'OR, L'OR

En mesurant les flux de réserves de change dans un monde divisé en trois blocs - un bloc axé sur les États-Unis, un bloc axé sur la Chine et un bloc de pays non alignés - il est évident que la part de l'or dans les réserves de change totales du bloc chinois augmente depuis de nombreuses années.

Mais cette tendance n'est pas uniquement le fait de la Chine et de la Russie, comme on pourrait s'y attendre, bien que la Chine ait clairement réduit son exposition au dollar.

Comme le souligne M. Gopinath, la part de l'or dans les réserves de change de la Chine a plus que doublé, passant de moins de 2 % en 2015 à 4,3 % l'année dernière. Au cours de la même période, les avoirs de la Chine en obligations du Trésor américain et d'agences, ajustés en fonction de la valorisation, par rapport aux réserves de change totales, ont chuté de 44 % à environ 30 %.

La part de l'or dans les réserves de change des pays du bloc américain est restée globalement stable, ce qui prouve que "les gestionnaires de réserves de change ont tendance à augmenter leurs avoirs en or pour se protéger contre l'incertitude économique et les risques géopolitiques, y compris les risques de sanctions".

C'est le dollar, en tant que monnaie dominante dans le monde et symbole de la puissance dure et douce des États-Unis, qui risque de souffrir des tensions géopolitiques qui incitent les pays à augmenter leurs avoirs en or et dans d'autres monnaies.

Mais il y a des nuances, selon un article récent intitulé "Drivers of Dollar Share in Foreign Exchange Reserves", rédigé par Linda Goldberg et Oliver Hannaoui, économistes à la Banque fédérale de réserve de New York.

Ils analysent l'alignement géopolitique des pays sur les États-Unis à travers le prisme du vote en faveur des États-Unis aux Nations unies.

En général, la corrélation directe entre les résultats des votes et la part du dollar américain dans les réserves de change est faible - de nombreux pays ayant un faible alignement de vote avec les États-Unis, ou qui sont soumis à des sanctions financières imposées par les États-Unis, sont plus susceptibles d'avoir une part de dollar plus élevée dans les portefeuilles de réserves, et non pas plus faible.

Plus précisément, cependant, les auteurs constatent que les pays ayant un faible alignement de vote avec les États-Unis qui sont susceptibles de réduire leurs avoirs en dollars sont ceux dont les réserves sont plus que suffisantes pour répondre aux exigences de liquidité à court terme et d'obligations de la dette.

"Quelques pays ayant un faible alignement géopolitique sur les États-Unis sont responsables de la majeure partie de la baisse des parts de dollars", constatent les auteurs. "Les considérations géopolitiques peuvent lier principalement les pays qui disposent déjà de réserves suffisantes pour couvrir leurs besoins de liquidités de précaution."

Cette étude complète un document de travail du FMI publié en 2022 par Barry Eichengreen, Serkan Arslanalp et Chima Simpson-Bell, qui montre que les gestionnaires de réserves augmentent également leurs avoirs en monnaies de réserve plus petites et non traditionnelles, à la recherche de rendement.

Le rôle du dollar dans le commerce mondial, le financement, la facturation et les transactions transfrontalières est trop important pour qu'il soit délogé de sitôt en tant que principale monnaie de réserve. Toutefois, les tensions géopolitiques pourraient continuer à l'ébranler.

(Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters)