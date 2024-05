Les entreprises britanniques s'attendent à ce qu'il devienne plus difficile de faire des affaires en Chine au cours des cinq prochaines années, a déclaré mercredi un groupe de pression britannique, alors que Pékin s'efforce d'enrayer le retrait des fonds étrangers d'un marché autrefois considéré comme le moteur de la croissance mondiale.

La Chambre de commerce britannique en Chine a déclaré dans son document de synthèse que les 48 mesures introduites par Pékin depuis le mois d'août pour restaurer la confiance des investisseurs ne constituaient pas une "ouverture significative" et que les tensions géopolitiques pesaient lourdement sur l'esprit des investisseurs britanniques.

Alors que les investissements directs étrangers ne représentent que 3 % du total des investissements en Chine, ils sont en baisse depuis deux années consécutives et avaient été considérés comme un signal de confiance dans la deuxième économie mondiale et comme un moyen d'améliorer la compétitivité des entreprises chinoises.

Les entreprises britanniques n'ont pas encore vu les mesures gouvernementales se traduire par une "ouverture significative" et s'attendent à ce que les obstacles réglementaires augmentent plutôt qu'ils ne diminuent au cours des cinq prochaines années", a déclaré la chambre de commerce.

"La confiance des entreprises britanniques est en outre limitée par le risque croissant d'une augmentation des tensions commerciales en raison d'un environnement géopolitique complexe", a-t-elle ajouté.

AstraZeneca, BP, Jaguar Land Rover, Standard Chartered et Rolls-Royce figurent parmi les membres de la chambre.

Les entreprises étrangères sont moins bien accueillies en Chine qu'avant la pandémie, le président Xi Jinping les incitant à l'autosuffisance et les fonctionnaires à poursuivre leur modèle de développement axé sur la production et l'endettement, malgré les réticences de l'Occident.

"La Chine est manifestement en train de tracer une nouvelle voie dans ses relations avec les entreprises, mais il est essentiel de clarifier le rôle de ces dernières", a déclaré Julian Fisher, président de la chambre de commerce. "L'ambiguïté actuelle est frustrante.

La chambre a déclaré qu'elle appelait les autorités à améliorer la "perception de la Chine en tant que marché prévisible pour les entreprises" et à s'engager davantage auprès des entreprises britanniques, notamment en ce qui concerne ses plans visant à activer de nouveaux moteurs de croissance et à soupçonner une surcapacité.

Les données du ministère chinois du commerce font état d'une baisse de 8 % des investissements directs étrangers l'année dernière. Une mesure plus large de l'autorité de régulation des changes, incluant les flux de bénéfices non distribués, a montré une baisse d'environ 80 % en 2023, pour atteindre 33 milliards de dollars. Il s'agit de la baisse la plus importante depuis le début des enregistrements en 1980.

"Si le gouvernement peut introduire plus de prévisibilité, de clarté et de transparence dans la mise en œuvre des politiques, cela contribuera grandement à restaurer la confiance des entreprises dans le marché", a déclaré la chambre.