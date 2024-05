VanEck considère la France, l'Italie, l'Espagne et les pays nordiques comme des régions de croissance potentielle pour son marché européen des fonds négociés en bourse (ETF) afin d'exploiter l'utilisation encore limitée dans ces pays, a déclaré mercredi le directeur général de la société de gestion d'actifs pour l'Europe.

La société new-yorkaise continuera à s'appuyer sur les marchés britannique, néerlandais et allemand, plus établis, pour soutenir la croissance de son activité ETF en Europe, a déclaré Martijn Rozemuller, directeur général de la société pour l'UE, lors du Reuters Global Markets Forum.

VanEck est un gestionnaire d'investissement international qui émet principalement des produits ETF et gère plus de 100 milliards de dollars d'actifs dans le monde.

VanEck prévoit d'ajouter deux bureaux de plus petite taille à Londres et à Milan cette année pour répondre aux besoins de ces marchés, a déclaré M. Rozemuller. Elle dispose actuellement de bureaux européens à Francfort, Zurich et Amsterdam.

La société a récemment franchi la barre des 10 milliards de dollars d'actifs gérés par des ETF européens, a déclaré M. Rozemuller, qui s'est dit optimiste quant à la croissance des secteurs de la défense et des semi-conducteurs, ainsi que de l'uranium et de la technologie nucléaire, et à l'élargissement et à la diversification de l'exposition aux actions.

M. Rozemuller a indiqué que le marché des ETF en Europe était très fragmenté et qu'il était plus difficile et plus coûteux de faire des affaires en Europe qu'aux États-Unis, mais que cela pourrait changer avec la formation d'une union des marchés de capitaux (CMU).

L'Autorité européenne des marchés financiers a appelé mercredi à accélérer la mise en place de l'UMC, bloquée depuis près de dix ans, tandis que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré que l'union devait être achevée au cours de la prochaine Commission, celle-ci arrivant à la fin de son mandat de cinq ans.

M. Rozemuller a indiqué que le marché européen était constitué de différentes bourses, la plupart des pays exigeant que les ETF soient cotés localement, ce qui augmente les coûts de réglementation et de traduction.

L'UMC constituerait "un grand pas en avant", a-t-il déclaré.

Néanmoins, le marché européen des ETF continue de croître, avec 1,91 trillion de dollars d'actifs à la fin du mois d'avril, selon les données de la société de recherche et de conseil ETFGI, qui a enregistré son 19e mois d'afflux d'argent en avril. (Rejoignez la GMF, un salon de discussion hébergé sur LSEG Messenger, pour des interviews en direct : https://lseg.group/3TN7SHH)