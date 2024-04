Les marchés indiens des devises, de la dette et des actions seront fermés le jeudi 11 avril pour cause de vacances. Les transactions reprendront le vendredi 12 avril.

Le NSE Nifty 50 a gagné 0,49% à 22 753,80 mercredi, tandis que le BSE Sensex a progressé de 0,47% à 75 038,15, grâce aux métaux et à l'énergie.

La roupie indienne s'est renforcée de 0,16% par rapport au dollar américain, et s'est cotée à 83,20 pour un dollar, aidée par des entrées probables et des rendements obligataires américains plus faibles.

L'obligation de référence à 10 ans était cotée à 100,45 roupies, avec un rendement en baisse de 4 points de base à 7,1230%, alors que les rendements américains diminuent.