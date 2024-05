Les prix du pétrole ont prolongé les gains de la session précédente jeudi sur les signes d'une demande plus forte aux États-Unis où les données ont montré une inflation plus lente que les marchés ne le prévoyaient, renforçant l'argument en faveur d'une réduction des taux d'intérêt qui pourrait se traduire par une demande encore plus forte.

Le Brent a augmenté de 42 cents, soit 0,5%, à 83,17 dollars le baril, tandis que le brut américain West Texas Intermediate (WTI) a gagné 43 cents, soit 0,6%, à 79,06 dollars à 0032 GMT.

Les prix à la consommation américains ont augmenté moins que prévu en avril, ce qui a renforcé les attentes des marchés financiers quant à une réduction des taux d'intérêt en septembre par la Réserve fédérale, qui pourrait tempérer la force du dollar et rendre le pétrole plus abordable pour les détenteurs d'autres monnaies.

Les stocks américains de pétrole brut, d'essence et de distillats ont baissé, reflétant une augmentation de l'activité de raffinage et de la demande de carburant, ont montré les données de l'Administration de l'information sur l'énergie (EIA).

Les stocks de brut ont diminué de 2,5 millions de barils pour atteindre 457 millions de barils au cours de la semaine qui s'est achevée le 10 mai, a indiqué l'EIA, alors que les analystes interrogés par Reuters prévoyaient un consensus de 543 000 barils.

Les signes de ralentissement de l'inflation et de renforcement de la demande ont soutenu les prix, a déclaré ANZ Research dans une note à l'intention de ses clients, tout comme le risque géopolitique qui reste élevé.

Au Moyen-Orient, les troupes israéliennes ont combattu les militants du Hamas dans toute la bande de Gaza, y compris à Rafah, qui était un refuge pour les civils.

Les pourparlers de cessez-le-feu menés sous la médiation du Qatar et de l'Égypte sont dans l'impasse, le Hamas exigeant la fin des attaques et Israël refusant jusqu'à l'anéantissement du groupe.

Les gains ont été limités après que l'AIE a réduit ses prévisions de croissance de la demande de pétrole pour 2024, creusant l'écart entre son point de vue et celui du groupe des producteurs de l'OPEP.

La demande mondiale de pétrole augmentera cette année de 1,1 million de barils par jour (bpj), a déclaré l'AIE, en baisse de 140 000 bpj par rapport à ses prévisions précédentes, en grande partie en raison de la faible demande dans les pays développés de l'Organisation de coopération et de développement économiques. (Reportage de Katya Golubkova ; Rédaction de Christopher Cushing)