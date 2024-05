Les rendements des obligations souveraines de la zone euro ont augmenté lundi après que les responsables de la Banque centrale européenne et de la Réserve fédérale aient averti que la voie de l'assouplissement monétaire restait incertaine.

Michelle Bowman, gouverneur de la Réserve fédérale américaine, a déclaré vendredi dernier qu'elle n'avait pas constaté d'amélioration de l'inflation cette année et qu'elle restait disposée à relever les taux si les progrès s'arrêtaient ou s'inversaient.

Le rendement des obligations d'État allemandes à deux ans, plus sensible aux attentes en matière de taux d'intérêt, a atteint un nouveau sommet en deux semaines et demie, à savoir 3,008 %, et était en hausse d'un point de base (pb) à 2,99 %.

Les marchés évaluent à environ 65 points de base les réductions de taux de la BCE en 2024, contre 67 points de base vendredi. Ils ont escompté 73 points de base le 15 mai et 75 points de base au début du mois.

Le rendement à 10 ans de l'Allemagne, la référence pour le bloc, a augmenté de 2,5 points de base à 2,54%.

Le rendement à 10 ans de l'Italie a augmenté de 3 points de base à 3,84 %.

L'écart de rendement entre les obligations italiennes et allemandes - une mesure de la prime de risque que les investisseurs recherchent pour détenir des obligations des pays les plus endettés de la zone euro - était de 128 points de base. (Reportage de Stefano Rebaudo, édition de Kirsten Donovan)