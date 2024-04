Les tensions qui couvaient depuis longtemps entre la Chine et ses voisins seront au cœur de l'actualité jeudi, lorsque les dirigeants des États-Unis, du Japon et des Philippines se réuniront à la Maison Blanche pour répondre aux pressions accrues exercées par Pékin sur Manille dans la zone contestée de la mer de Chine méridionale.

Le président américain Joe Biden annoncera de nouveaux efforts militaires conjoints et des dépenses d'infrastructure dans l'ancienne colonie américaine. Il accueillera le président philippin Ferdinand Marcos Jr. et le premier ministre japonais Fumio Kishida à Washington pour un sommet trilatéral, le premier du genre.

En tête de l'ordre du jour de la réunion figure la pression croissante exercée par la Chine en mer de Chine méridionale, qui s'est intensifiée malgré l'appel personnel lancé par M. Biden au président chinois Xi Jinping l'année dernière.

Le mois dernier, les Philippines et la Chine ont eu plusieurs accrochages maritimes qui ont donné lieu à l'utilisation de canons à eau et à de vifs échanges verbaux. Les différends portent sur le deuxième haut-fond Thomas, qui abrite un petit nombre de soldats philippins stationnés à bord d'un navire de guerre que Manille a échoué à cet endroit en 1999 pour renforcer ses revendications de souveraineté.

M. Biden affirmera qu'un traité de défense mutuelle datant des années 1950 et liant Washington et Manille obligerait les États-Unis à répondre à une attaque armée contre les Philippines dans le deuxième haut-fond Thomas, a déclaré l'un des responsables américains.

M. Marcos a réussi à pousser Washington à lever une ambiguïté de longue date sur le traité en précisant qu'il s'appliquerait aux différends dans cette mer.

"Ce que vous verrez, c'est une démonstration claire du soutien et de la détermination du président Biden et du premier ministre Kishida : nous sommes solidaires de M. Marcos, prêts à soutenir les Philippines et à travailler avec elles à tout moment", a déclaré le responsable.

La Chine revendique la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale, y compris les zones économiques maritimes des pays voisins. Le deuxième haut-fond Thomas se trouve dans la zone économique exclusive de 320 km des Philippines. Une décision rendue en 2016 par la Cour permanente d'arbitrage a établi que les vastes revendications de la Chine ne reposaient sur aucune base juridique.

Le Japon est en conflit avec la Chine au sujet d'îles situées en mer de Chine orientale.

"La tactique habituelle de la Chine est d'essayer d'isoler la cible de ses campagnes de pression, mais la trilatérale du 11 avril indique clairement que les Philippines ne sont pas seules", a déclaré Daniel Russel, qui a été le principal diplomate américain pour l'Asie de l'Est sous l'ancien président Barack Obama.

Les États-Unis prévoient une patrouille conjointe des garde-côtes dans la région indo-pacifique au cours de l'année à venir, ainsi que des activités conjointes de formation maritime. Washington placera également dans les bases militaires philippines des "produits d'aide humanitaire destinés à la réponse civile philippine aux catastrophes", a déclaré un fonctionnaire.

On peut s'attendre à davantage de patrouilles conjointes dans les mois à venir en mer de Chine méridionale après les exercices menés par les États-Unis, l'Australie, les Philippines et le Japon le week-end dernier, a déclaré un autre responsable américain.

Ces mesures interviennent après que deux éminents sénateurs américains ont présenté mercredi un projet de loi bipartisan visant à fournir à Manille 2,5 milliards de dollars pour renforcer ses défenses face à la pression chinoise.

Les dirigeants discuteront également des défis régionaux plus larges et du développement économique, avec de nouveaux investissements dans les câbles sous-marins, la logistique, l'énergie propre et les télécommunications. Meta, la société mère de Facebook, et UPS figurent parmi les entreprises qui ont annoncé des accords liés à la visite.

Un nouveau réseau de défense antimissile aérien annoncé mercredi, impliquant le Japon et l'Australie et axé sur la région indo-pacifique, est encore "probablement dans quelques années", a déclaré l'un des responsables.

Le Partenariat pour l'infrastructure et l'investissement mondiaux de Joe Biden soutiendra un nouvel effort en faveur du corridor de Luçon aux Philippines, visant des projets d'infrastructure tels que les ports, les chemins de fer, l'énergie propre et les chaînes d'approvisionnement en semi-conducteurs.