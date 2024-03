PARIS, 24 mars (Reuters) - Le président français Emmanuel Macron s'est entretenu dimanche de la situation dans la bande de Gaza avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu ainsi qu'avec le roi Abdallah II de Jordanie, rapporte l'Elysée.

Emmanuel Macron a insisté lors de ces entretiens téléphoniques sur l'importance d'un "cessez-le-feu immédiat et durable" et de la "protection des populations civiles" à Gaza, et plaidé auprès du dirigeant israélien en faveur d'une "entrée massive d'aide humanitaire face au risque imminent de famine (...)", précise la présidence française dans deux communiqués distincts.

Après le veto posé au Conseil de sécurité de l'Onu par la Russie et la Chine à un projet de résolution américain appelant à un cessez-le-feu temporaire, le président français a fait part à Benjamin Netanyahu de "l'intention de la France de porter (...) un projet de résolution pour appeler à un cessez-le-feu immédiat et durable et poser les bases d'un règlement politique durable du conflit", reposant sur la solution à deux Etats, ajoute l'Elysée.

(Tangi Salaün)