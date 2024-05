La Commission de conduite judiciaire de l'État de New York a rejeté une plainte éthique contre le juge Juan Merchan, qui supervise l'affaire criminelle de l'argent occulte contre l'ancien président américain Donald Trump, a déclaré un porte-parole du juge.

"Le juge Merchan a déclaré que la plainte, datant de plus d'un an, a été rejetée en juillet avec une mise en garde", a déclaré cette semaine le porte-parole Al Baker du Bureau de l'administration des tribunaux de l'État en réponse à une demande de Reuters.

Selon les règles de la Commission, un avertissement peut être pris en considération en cas d'inconduite future.

La plainte découle de dons effectués en 2020 qui, selon la Commission électorale fédérale, s'élevaient à 35 dollars au groupe démocrate ActBlue, dont 15 dollars affectés à Biden for President et 10 dollars chacun à Progressive Turnout Project et Stop Republicans. Reuters n'a pas pu déterminer qui a déposé la plainte.

Le républicain Trump, qui espère reprendre la Maison Blanche lors de l'élection du 5 novembre contre le président démocrate Joe Biden, a cherché à disqualifier M. Merchan dans l'affaire des pots-de-vin. M. Trump et ses avocats affirment que le juge est en conflit d'intérêts en raison du travail de sa fille en tant que consultante politique pour les démocrates et ont remis en question les contributions politiques.

Dans son rapport annuel 2024, la Commission sur la conduite des juges a déclaré que les contributions violaient les règles sur les activités politiques interdites. Le rapport indique que plusieurs dizaines de juges ont apparemment versé des contributions interdites au cours des dernières années, principalement à des candidats à des fonctions fédérales. La plupart de ces contributions étaient modestes, généralement inférieures à 100 dollars et parfois de l'ordre de 5 ou 10 dollars.

L'enquête de la commission et ses résultats n'ont pas été publiés précédemment. Un administrateur de la commission s'est refusé à tout commentaire. Les procédures de la commission sont confidentielles à moins qu'elle ne décide d'une censure publique ou d'une autre mesure disciplinaire ou que le juge ne les rende publiques.

L'année dernière, M. Merchan a rejeté la première requête de M. Trump visant à le faire démissionner, après qu'un comité consultatif sur l'éthique judiciaire eut déclaré que les modestes contributions, vieilles de plus de deux ans, ne pouvaient donner une impression de partialité ou de favoritisme.

Lors de son procès à New York, M. Trump a plaidé non coupable d'avoir falsifié des documents commerciaux liés à un versement de 130 000 dollars à la star du porno Stormy Daniels, qui affirme qu'ils ont eu une relation sexuelle. Il nie avoir eu une relation sexuelle.

Le mois dernier, M. Trump a déposé une nouvelle demande de récusation. Merchan l'a rejetée. (Reportage de Karen Freifeld ; Rédaction de Chris Sanders et Howard Goller)