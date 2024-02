Le ministre indonésien de la défense, Prabowo Subianto, devrait obtenir plus de 50 % des voix nécessaires pour remporter l'élection présidentielle en un tour, selon un nouveau sondage d'opinion réalisé samedi, dernier jour de la campagne.

Prabowo devrait obtenir 51,9 % des voix, selon un sondage réalisé par Lembaga Survei Indonesia (LSI) entre le 29 janvier et le 5 février auprès de 1 220 personnes.

Les personnes interrogées ont accordé 23,3 % de leur soutien à l'ancien gouverneur de Jakarta, Anies Baswedan, et 20,3 % à Ganjar Pranowo, ancien chef de la province de Java central, tandis que 4,4 % étaient indécis.

Les sondages les plus regardés en Indonésie ont toujours placé Prabowo loin devant Anies et Ganjar. Vendredi, l'institut de sondage Indikator Politik prévoyait que Prabowo dépasserait le seuil des 50 % nécessaire pour l'emporter en un seul tour.

Le directeur exécutif de LSI, Djayadi Hanan, a déclaré que l'enquête avait un intervalle de confiance de 95% et une marge d'erreur de 2,9%. Cela suggère qu'il y a une chance que le vote ait lieu au second tour et que les chiffres sont trop serrés pour prévoir qui pourrait être le second.

Si aucun candidat n'obtient plus de 50 % des voix, un second tour sera organisé en juin entre les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

La popularité de Prabowo a grimpé en flèche depuis que l'ancien commandant des forces spéciales a choisi le fils du président Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, comme colistier en octobre, signalant ainsi aux électeurs que le populaire dirigeant sortant soutiendrait le projet de Prabowo, a déclaré M. Hanan.

Jokowi, comme on l'appelle communément, a été accusé d'ingérence et de partialité en raison de son soutien implicite à Prabowo, ce que ses alliés ont nié.

Jokowi n'a soutenu explicitement aucun des trois candidats et a déclaré qu'il ne ferait campagne pour aucun d'entre eux.

Gibran est le colistier de Prabowo, en raison d'une décision de dernière minute d'un tribunal dirigé par le beau-frère de Jokowi de modifier les règles d'éligibilité, et le président a fait plusieurs apparitions publiques aux côtés du favori.