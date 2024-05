L'agence de notation S&P Global a déclaré mardi qu'elle s'attendait à ce que l'économie israélienne se redresse à un rythme plus modéré que lors des précédents ralentissements, malgré un rebond économique au premier trimestre.

L'économie israélienne a rebondi au premier trimestre après que la croissance ait été touchée à la fin de l'année dernière au début de la guerre d'Israël contre le Hamas à Gaza.

Le produit intérieur brut (PIB) a augmenté de 14,1 % en rythme annuel au premier trimestre par rapport au trimestre précédent, qui avait connu une contraction de 21,7 % en rythme annuel.

S&P n'a pas pris de mesures de restriction, mais a réitéré son estimation de croissance de 0,5 % pour 2024, le rythme devant s'accélérer pour atteindre 5,0 % en 2025. Elle a noté que la reprise après les combats actuels serait probablement plus lente que les reprises du pays après le COVID ou les conflits militaires antérieurs.

Les responsables politiques israéliens affirment que l'économie est robuste et qu'elle se redressera plus rapidement, la banque centrale prévoyant une croissance d'environ 2 % en 2024.

"Nous pensons que les problèmes persistants dans les secteurs du tourisme, de la construction et de l'agriculture, ainsi que la sécurité régionale élevée et l'incertitude politique intérieure, empêcheront une reprise plus rapide cette année", a déclaré l'agence de notation.

"De manière plus générale, nous considérons que les risques pour le profil de crédit d'Israël restent élevés", a-t-elle ajouté, soulignant l'escalade potentielle du conflit avec l'Iran ou le Hezbollah au Liban.

Le mois dernier, S&P a abaissé la note à long terme d'Israël de AA-moins à A-plus, citant des risques géopolitiques élevés et prévoyant un déficit budgétaire de 8 % du PIB en 2024. Cette décision fait suite à un abaissement de la note par Moody's en février. (Reportage d'Ari Rabinovitch, édition de Steven Scheer)