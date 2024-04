Sisense a été victime d'une compromission de données, a indiqué l'agence américaine de surveillance de la cybersécurité dans une alerte publiée jeudi.

L'agence de cybersécurité et de sécurité des infrastructures a invité les clients de Sisense à réinitialiser les mots de passe et autres identifiants qui ont pu être exposés ou utilisés pour accéder aux services de Sisense et à signaler toute activité suspecte.

Les détails de la compromission, ou la manière exacte dont elle a affecté Sisense, n'ont pas été divulgués dans l'alerte en ligne de l'agence.

Sisense a déclaré dans un communiqué qu'elle était "au courant de l'affaire", qu'elle était en contact avec les forces de l'ordre et qu'elle avait engagé des experts pour traiter le problème, mais elle a donné peu d'autres détails et n'a pas répondu à d'autres questions.

La nouvelle de la violation a été rapportée pour la première fois par le journaliste Brian Krebs, qui a déclaré dans un message sur Mastodon que "plusieurs millions d'informations d'identification" avaient été affectées. (Reportage de Raphael Satter ; Rédaction d'Alexander Smith et Stephen Coates)