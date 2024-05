Les rendements des obligations du Trésor américain ont augmenté mercredi après que les minutes de la dernière réunion de la Réserve fédérale aient montré que les responsables de la banque centrale s'inquiétaient d'une hausse de l'inflation, mais qu'ils restaient convaincus que les pressions sur les prix s'atténueraient, bien que lentement.

Lors de sa réunion du 30 avril au 1er mai, la Fed a indiqué qu'elle penchait toujours en faveur d'une réduction éventuelle des coûts d'emprunt, tout en reconnaissant que les chiffres décevants de l'inflation au premier trimestre pourraient retarder ces baisses de taux.

Alors que la réponse politique pour l'instant "impliquerait de maintenir" le taux directeur de référence de la Fed à son niveau actuel, les minutes publiées mercredi reflètent également une discussion sur d'éventuelles hausses supplémentaires.

"Le compte-rendu semble être un peu plus faucon que ce que nous avons entendu de la part de (Jerome) Powell, président de la Fed, lors de la conférence de presse qui a suivi la réunion", a déclaré Subadra Rajappa, responsable de la stratégie des taux américains chez Société Générale à New York.

"Ils semblent clairement préoccupés par l'inflation, ils sont beaucoup plus ouverts à une éventuelle hausse si nécessaire", a déclaré Rajappa. "Cela signifie que la politique monétaire sera plus élevée pendant plus longtemps.

Les données publiées depuis la réunion de la Fed ont montré un ralentissement de l'inflation en avril, les prix à la consommation augmentant moins que prévu et la croissance de l'emploi aux États-Unis ralentissant également plus que prévu.

Dans leurs récents commentaires, les responsables de la politique monétaire de la Fed ont toutefois souligné qu'il fallait attendre encore plusieurs mois pour s'assurer que l'inflation se rapprochait réellement de son objectif de 2 % avant de réduire les taux d'intérêt.

"Les chiffres de l'emploi et de l'IPC du mois d'avril ont été deux bonnes données pour le marché des taux. Cependant, la Fed nous a dit qu'elle avait besoin d'une bonne quantité de données supplémentaires avant de penser à de réelles réductions de taux, ce qui est logique étant donné la solidité des données au premier trimestre", a déclaré Angelo Manolatos, stratège macroéconomique chez Wells Fargo à New York.

Les traders de contrats à terme sur les Fed funds tablent sur des baisses de 40 points de base d'ici à la fin de l'année, la première baisse pouvant intervenir en septembre.

La politique de la Fed étant désormais largement tributaire des données, le marché pourrait se consolider dans l'attente des chiffres de l'emploi et de l'inflation du mois de mai.

La Fed se réunira les 11 et 12 juin et mettra à jour ses projections économiques et de taux d'intérêt.

Les rendements des obligations de référence à 10 ans ont augmenté de 2 points de base à 4,434 %

Les rendements des obligations à deux ans, sensibles aux taux d'intérêt, ont gagné 5 points de base à 4,8796 %.

L'inversion de la courbe des rendements à deux et dix ans s'est élargie d'environ 3 points de base pour atteindre moins 45 points de base, le niveau le plus élevé depuis le 10 avril.

Les rendements ont augmenté plus tôt ce mercredi en ligne avec ceux de la dette gouvernementale européenne après que les données aient montré que l'inflation britannique a diminué moins que prévu et qu'une mesure clé de base des prix a à peine baissé.

Le premier ministre britannique Rishi Sunak a également convoqué des élections nationales pour le 4 juillet.

Le Département du Trésor a vendu 16 milliards de dollars d'obligations à 20 ans mercredi à un rendement élevé de 4,635%, proche du niveau auquel elles se négociaient avant l'adjudication. Le ratio offre/couverture était de 2,51 fois, le plus bas depuis février.

Le Trésor vendra également 16 milliards de dollars de titres du Trésor à 10 ans protégés contre l'inflation (TIPS) jeudi.