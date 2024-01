Vous qui lisez régulièrement les articles publiés par les analystes de Zonebourse, vous le savez bien : faire de la prédiction est un jeu dangereux. Plutôt que de vous balancer le niveau des indices boursiers pour la fin de l’année, nous allons prendre un angle un peu différent en essayant de vous donner des clés de lecture de la trajectoire possible des taux d’intérêt américain sur 2024.

Avant de se lancer dans une projection, je tiens à vous rappeler quelques éléments contextuels pour bien comprendre le cadre général dans lequel les marchés évoluent actuellement. La narration en cours depuis des mois s’articule autour de quatre piliers : l’intelligence artificielle va révolutionner le monde et générer des profits considérables pour ceux qui sauront en profiter, l’inflation a entamé sa phase de normalisation et un retour en direction des 2% est attendu d’ici la fin du premier trimestre 2024. En conséquence, la Fed va baisser ses taux directeurs dès le mois de mars permettant par ricochet à l’économie américaine d’atterrir en douceur et d’éviter la récession dont on parle tant depuis 2022. Voilà pour le contexte.

Chaque nouvelle statistique est donc scrutée à la loupe et mise en perspective avec ces 4 piliers afin de déceler tout effritement potentiel. Il en est ainsi des indices CPI, du taux de chômage, du nombre de créations d’emplois etc. Maintenant que le tableau est brossé, passons à l’exercice délicat de l’anticipation.

Un peu de prospective bon Dieu !

Sur longue période, en données mensuelles, le rendement du 10 ans américain a confirmé en 2022 la fin d’une tendance baissière initiée au début des années 80. Ce changement de paradigme se matérialise par la sortie par le haut d’un canal baissier ainsi que par le franchissement à la hausse de la moyenne mobile 144 mois (en jaune), qui passe actuellement autour des 2.23%.

Source : Bloomberg

Sur une échéance plus courte, le 10 ans teste actuellement sa moyenne mobile 55 semaines autour des 3.85% tandis que le RSI est à la conjonction entre un support horizontal à 47 et la borne inférieure d’un canal descendant en cours depuis 2022. A ce stade, le scénario le plus probable serait un rebond intermédiaire en tenue sur ces niveaux en direction des 4.60% avant d’entamer une nouvelle salve baissière vers 3.26% voire 2.76/67%.

Les alternatives possibles

Etant donné que la prévision est loin d’être une science exacte (!), il est important de travailler également quelques scénarios alternatifs histoire de ne pas être pris au dépourvu si le scénario central commence à battre de l’aile.

Pour ne pas trop vous encombrer l’esprit, je n’évoquerai que deux scénarios alternatifs. Le premier est un cas plus haussier. Au lieu de se contenter de rebondir en direction des 4.60%, le marché arriverait à déborder ce niveau ouvrant la voie à une poursuite de la hausse en tendance en direction des 5.27/5.32% (niveau à partir duquel des prises de profits seraient attendues)

Le second scénario est à contrario directement baissier. Au lieu de rebondir, le 10 ans US resterait sous 4.07% et continuerait sa décrue en direction des 3.26%, niveau sur lequel il matérialiserait un rebond de plusieurs mois.

Pour les fans, rendez-vous est pris chaque semaine pour voir si notre scénario central tient le choc. Pour les autres, rendez-vous l’année prochaine pour confronter les scénarii à la réalité !