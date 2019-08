Tokyo dévisse encore, bond du yen et guerre commerciale

CORRECTION Corrige le titre: bond du yen et non chute

Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo a de nouveau ouvert en forte chute mardi, victime de l'intensification des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine, doublées désormais d'une dispute sur les cours des monnaies.

Dans la ligne de Wall Street qui a dévissé lundi, l'indice Nikkei des 225 valeurs vedettes abandonnait dans les premiers échanges quelque 2,94% (plus de 600 points) à 20.111 points, et l'indice élargi Topix de tous les titres du premier tableau lâchait 2,81% à 1.462,41 points.

Les frictions commerciales entre Washington et Pékin ont été portées à ébullition lundi, éloignant la perspective d'un accord rapide entre les deux géants et faisant craindre un effet délétère sur une croissance mondiale déjà fragile.

La Chine, qui contrôle étroitement le cours de sa monnaie, l'a laissée chuter face au dollar. Les Etats-Unis ont officiellement accusé Pékin de manipuler sa monnaie.

Et le yen continuait de grimper face au dollar, incitant les actionnaires à céder les titres de groupes exportateurs japonais.

Du côté des valeurs

- CONSTRUCTEURS D'AUTOMOBILES SECOUÉS

Le cours de l'action du constructeur d'automobiles Suzuki, qui a annoncé de mauvais résultats lundi, s'effondrait de plus de 10% à 3.501 yens, et les autres étaient aussi secoués par le contexte très dégradé: Nissan lâchait 3,17% à 640,9 yens, Toyota 3,28% à 6.660 yens et Honda 1,83% à 2.519 yens.

- LES TECHNOLOGIQUES EN CHUTE LIBRE

Les actions des valeurs technologiques étaient aussi délaissées: SoftBank Group lâchait 5,07% à 5.088 yens, Nintendo 3,71% à 37.870 yens, Sony perdait 2,56% à 5.623 yens et Panasonic 3,81% à 814 yens.

Du côté des devises et du pétrole

Le dollar valait vers 00H00 GMT 105,56 yens, contre 106 yens lundi au moment de la clôture de la place tokyoïte et 105,98 yens le même jour à 19H00 GMT. L'euro valait 118,68 yens, contre respectivement 117,9 yens et 118,75 yens.

La monnaie européenne se négociait par ailleurs à 1,1243 dollar, contre 1,1203 dollar.

Le pétrole, lui, dégringolait encore.

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en septembre chutait de 63 cents, ou 1,05% vers 00H00 GMT, à 59,18 dollars, par rapport à son cours de clôture de lundi à New York, et le baril américain de WTI pour livraison en août faiblissait de 60 cents, ou 1,10%, à 54,09 dollars.

