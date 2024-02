21 février (Reuters) - La Russie a lancé 19 drones et six missiles contre l'Ukraine dans la nuit de mardi à mercredi, a déclaré l'armée de l'air ukrainienne, précisant que les systèmes de défense aérienne ukrainiens avaient détruit 13 drones et un missile.

Certains des drones qui n'ont pas été détruits n'ont pas atteint leur cible, a indiqué l'armée de l'air sur Telegram sans fournir plus de détails. La plupart des 13 drones abattus l'ont été au-dessus de régions proches de la ligne de front.

L'armée de l'air a également affirmé avoir détruit un missile de croisière Kh-59 dans la région de Poltava, dans le centre de l'Ukraine.

L'armée a indiqué que la Russie avait lancé cinq autres missiles, sans préciser si les missiles n'ayant pas été détruits avaient atteint leur cible.

Reuters n'a pas été en mesure de vérifier cette information de manière indépendante. La Russie n'a pas immédiatement fait de commentaire.