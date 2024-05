Un enquêteur privé israélien arrêté à la suite d'allégations de piratage informatique pour le compte d'une société de lobbying américaine anonyme a été libéré à la suite d'une erreur de procédure, ont déclaré jeudi les autorités britanniques.

Amit Forlit a été arrêté à l'aéroport londonien de Heathrow le 30 avril à la demande des autorités américaines, qui l'accusent de s'être engagé dans un programme de piratage pour le compte d'une société de lobbying américaine afin de recueillir des informations sur le différend concernant les conséquences du défaut de paiement de la dette argentine.

Mais la National Crime Agency a déclaré qu'"en raison d'un malentendu, il n'a pas été présenté au tribunal dans les délais impartis".

"Son affaire a ensuite été classée par le juge et il a été libéré", a déclaré l'agence dans un communiqué.

Les procureurs britanniques ont confirmé dans un communiqué que l'affaire contre Forlit avait été classée "et qu'il n'y avait donc pas de procédure contre lui à l'heure actuelle".

Reuters n'a pas pu déterminer où se trouve actuellement M. Forlit. Ses avocats aux États-Unis, où il fait l'objet d'une autre action en justice pour des allégations de piratage informatique différentes, n'ont pas répondu à plusieurs messages leur demandant de faire des commentaires.

Lors de précédentes conversations avec Reuters, M. Forlit a nié être un pirate informatique.

Le ministère américain de la justice et le FBI se sont refusés à tout commentaire. Dans des commentaires adressés à un tribunal britannique la semaine dernière, un avocat représentant les États-Unis a déclaré qu'une société de lobbying et de relations publiques basée à Washington et dont le nom n'a pas été révélé avait payé l'une des sociétés de Forlit 16 millions de livres (20 millions de dollars) pour recueillir des informations "relatives à la crise de la dette argentine".

(1 USD = 0,8 GBP) (Reportage de Raphael Satter ; Rédaction de Michael Erman)