L'un des membres les plus importants du Parti communiste vietnamien (PCV) au pouvoir a été écarté de son Politburo d'élite en raison de "violations et d'actes répréhensibles", ont rapporté les médias d'État jeudi, citant une déclaration du parti.

L'éviction de Thuong Thi Mai serait le dernier bouleversement en date dans les hautes sphères du Vietnam, après le départ depuis mars du président de l'assemblée nationale et du président de l'Etat, deux des quatre "piliers" de la direction du pays.

Mme Mai occupe le cinquième rang dans la hiérarchie politique vietnamienne. Avec son départ, seuls deux des cinq principaux dirigeants sont encore en poste, à savoir le chef du parti et le premier ministre.

En fin d'après-midi, les portails web du parti et du gouvernement n'avaient pas encore publié de déclarations sur son éviction présumée.

Mme Mai était la seule femme au sein du Politburo, l'organe décisionnel le plus puissant du Viêt Nam, qui ne compte plus que 12 de ses 18 membres statutaires.

"Pendant qu'elle était membre du Politburo [...], Mme Mai a commis un certain nombre de fautes. Mme Mai a commis un certain nombre de violations et de manquements dans l'application des règlements sur ce que les membres du parti ne sont pas autorisés à faire", a rapporté le média VietnamNet.