Un rapport du Pentagone sur les OVNI indique que la plupart des observations sont des objets et des phénomènes ordinaires

Un rapport du Pentagone sur les objets volants non identifiés indique que les enquêtes menées par le gouvernement américain depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale n'ont trouvé aucune preuve de l'existence d'une technologie extraterrestre et ont conclu que la plupart des observations étaient des objets et des phénomènes ordinaires mal identifiés.

Le rapport publié vendredi fait suite à une annonce faite en 2022 par le Pentagone, selon laquelle son bureau de résolution des anomalies tous domaines (AARO), alors nouvellement créé, n'avait trouvé aucune preuve suggérant que des extraterrestres avaient visité la Terre ou s'y étaient écrasés. En vertu de la loi de 2023 sur l'autorisation de la défense nationale, l'ARRO devait présenter au Congrès un rapport détaillant les antécédents du gouvernement en matière de "phénomènes anormaux non identifiés" (PAN) depuis 1945. L'ARRO a remis le premier des deux volumes de ce rapport au Congrès la semaine dernière, a déclaré le secrétaire de presse du Pentagone, le général de division Pat Rider, dans un communiqué accompagnant la publication de la version non classifiée. "L'AARO n'a trouvé aucune preuve qu'une enquête du gouvernement américain, une recherche universitaire ou un comité d'examen officiel ait confirmé que l'observation d'un UAP représentait une technologie extraterrestre", indique le résumé du rapport. "Bien que de nombreux rapports d'UAP restent non résolus ou non identifiés, l'AARO estime que si des données plus nombreuses et de meilleure qualité étaient disponibles, la plupart de ces cas pourraient également être identifiés et résolus comme des objets ou des phénomènes ordinaires. Le rapport indique que depuis 1945, le gouvernement a financé des enquêtes pour déterminer si les UAP représentaient un risque pour la sécurité des vols, des avancées technologiques de pays concurrents ou la preuve d'une "technologie extra-terrestre sous contrôle intelligent". Le rapport indique qu'il existe un récit persistant dans la culture populaire selon lequel le gouvernement, ou une organisation secrète en son sein, a récupéré plusieurs "engins spatiaux et restes biologiques extraterrestres" et exploite des programmes de "rétro-ingénierie" de la technologie récupérée. "L'AARO reconnaît que de nombreuses personnes adhèrent sincèrement à certaines de ces croyances", indique le rapport. "L'objectif de ce rapport n'est pas de prouver ou de réfuter une croyance particulière, mais plutôt d'utiliser une approche analytique et scientifique rigoureuse pour enquêter sur les efforts d'investigation de l'UAP parrainés par le gouvernement américain. "L'AARO n'a trouvé aucune preuve empirique des affirmations selon lesquelles le gouvernement américain et des entreprises privées auraient procédé à une rétro-ingénierie de la technologie extraterrestre", indique le rapport. "L'AARO a déterminé, sur la base de toutes les informations fournies à ce jour, que les affirmations concernant des personnes spécifiques, des lieux connus, des tests technologiques et des documents prétendument impliqués dans ou liés à la rétro-ingénierie de la technologie extraterrestre, sont inexactes". Le rapport précise que d'autres affirmations seront détaillées dans un second volume. L'armée américaine a passé des décennies à détourner, démystifier et discréditer les observations d'ovnis et de "soucoupes volantes" remontant aux années 1940. Le Pentagone a déclaré il y a deux ans que ses efforts d'investigation avaient abouti à des centaines de nouveaux rapports, mais que rien n'indiquait la présence d'une vie extraterrestre intelligente.