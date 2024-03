BEYROUTH, 2 mars (Reuters) - Une frappe de drone israélienne a tué samedi trois combattants du Hezbollah dans le sud du Liban, selon des sources de sécurité libanaises, sur fond d'affrontements à la frontière entre Israël et le Liban depuis des mois parallèlement à la guerre dans la bande de Gaza.

Ces combattants du Hezbollah ont été tués lorsque la voiture dans laquelle ils se trouvaient a été prise pour cible sur une route près de la ville côtière de Naqoura, ont précisé les sources.

L'armée israélienne a dit vérifier cette information.

Depuis octobre, les frappes israéliennes ont fait plus de 200 morts dans les rangs des combattants du Hezbollah et une cinquantaine de tués parmi les civils au Liban, tandis que les attaques du Liban contre Israël ont provoqué la mort d'une douzaine de soldats israéliens et tué cinq civils. Des dizaines de milliers d'Israéliens et de Libanais ont fui les villages situés de part et d'autre de la frontière.

Tout comme le groupe islamiste palestinien Hamas, le Hezbollah est un allié de l'Iran. Il affirme que son offensive à la frontière avec Israël vise à soutenir les Palestiniens soumis aux tirs israéliens dans la bande de Gaza.

Le Hezbollah a indiqué cette semaine qu'il mettrait fin à ses attaques si l'offensive israélienne à Gaza s'arrêtait, tout en assurant être prêt à continuer la bataille si le conflit à Gaza se poursuit.

Le ministère de la Santé à Gaza a annoncé samedi que 30.320 Palestiniens avaient été tués et 71.533 autres blessés au total depuis le début de l'offensive militaire israélienne sur la bande de Gaza le 7 octobre.

Au moins 92 Palestiniens ont été tués et 156 autres blessés au cours des dernières 24 heures, a ajouté le ministère. (Reportage Laila Bassam à Beyrouth et Henriette Chacar à Jérusalem; avec la contribution d'Adam Makary au Caire, version française Claude Chendjou)