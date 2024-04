Varda Space Industries, une startup qui développe une technologie permettant de produire des médicaments de manière autonome dans l'espace, a annoncé vendredi avoir levé 90 millions de dollars lors d'un tour de table mené par la société de capital-risque Caffeinated Capital.

Le tour de table de série B de Varda, basée en Californie, a vu la participation de Lux Capital, investisseur en sciences et technologies, du Founders Fund du milliardaire Peter Thiel et du fonds d'investissement éponyme de Vinod Khosla, Khosla Ventures, entre autres.

Ce dernier financement porte l'investissement total de Varda à 145 millions de dollars depuis sa création en 2021.

"Nous prévoyons d'utiliser les fonds pour passer de notre mission de démonstration initiale au service de nos clients biopharmaceutiques et gouvernementaux cotés en bourse", a déclaré Delian Asparouhov, cofondateur de Varda, à Reuters.

Le financement intervient plus de deux mois après que la startup a récupéré sa capsule W-1 qu'elle avait envoyée dans l'espace, une étape dans sa poursuite de la commercialisation de médicaments et d'autres matériaux fabriqués dans l'espace.

La charge utile de la capsule comprenait une expérience de reformulation du Ritonavir, un médicament antirétroviral bien connu utilisé principalement pour traiter le VIH.

M. Varda a expliqué que la microgravité - qui simule l'apesanteur - offre un environnement unique pour le traitement des produits pharmaceutiques et d'autres matériaux, ce qui n'est pas le cas sur Terre.

La microgravité peut aider les partenaires de Varda à mettre au point "des formulations pharmaceutiques uniques qui ne seraient pas possibles autrement", a déclaré Will Bruey, cofondateur et PDG de Varda, qui a été employé de Space X pendant près de six ans.

Varda a indiqué que son deuxième véhicule, W-2, devrait être lancé cet été. L'entreprise a pour objectif de lancer des capsules chaque mois et a indiqué que ses capsules modulaires peuvent également transporter des charges utiles pour des utilisateurs tels que le gouvernement américain. (Reportage de Jaspreet Singh et Akash Sriram à Bengaluru ; Rédaction d'Alan Barona)