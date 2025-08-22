ABN Amro : plus de 45% du programme de rachat d'actions exécuté

La banque néerlandaise ABN Amro a annoncé vendredi avoir racheté deux millions de ses propres actions durant la période allant du vendredi 15 août au jeudi 22 août sur la base d'un prix unitaire de 25,75 euros, soit un montant total de plus de 51,5 millions d'euros.



Avec ces acquisitions de titres, l'établissement financier a désormais consacré plus de 113,2 millions d'euros à son plan de rachat d'actions de 250 millions d'euros officialisé le 6 août dernier, soit un peu plus de 45% du montant visé.



A la Bourse d'Amsterdam, l'action ABN Amro avançait de 0,4% suite à cette annonce, à comparer avec un gain de 0,2% pour l'indice AEX, ce qui porte ses gains depuis le début de l'année à près de 74%.