Boeing : WestJet augmente sa commande de 67 avions

Boeing a annoncé une commande de WestJet, la compagnie aérienne canadienne de 67 avions Boeing supplémentaires, portant son carnet de commandes fermes à 123 avions.



La compagnie prévoit d'élargir sa flotte et ses réseaux intérieurs et internationaux.



La commande de WestJet comprend 60 jets 737-10 et options pour 25 autres et 7 avions 787-9 et des options pour quatre autres.



La compagnie aérienne exploite actuellement près de 150 Boeing 737. Elle exploite à la fois le 787 Dreamliner et le 737 MAX sur ses liaisons long-courriers et, grâce à cette commande, le transporteur ajoutera à sa flotte sept 787-9 qui relient les Canadiens à des destinations en Europe, en Asie et en Amérique latine.



' Avec l'ajout de ces avions, WestJet détient le plus important carnet de commandes de toutes les compagnies aériennes au Canada et doublera notre flotte de Dreamliners ', a déclaré Alexis von Hoensbroech, chef de la direction de WestJet.