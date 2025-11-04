BofA augmente son objectif de cours sur BBVA

Bank of America confirme sa recommandation 'achat' sur BBVA avec un objectif de cours augmenté d'environ 8% à 21 euros, soulignant que 'tout en affichant un ROTE de 22%, il se négocie avec une forte décote par rapport à ses pairs'.



'BBVA offre une combinaison solide de levier sur les revenus d'intérêts nets (NII), de croissance et de distribution de capital. Le BPA devrait croître d'environ 16% par an entre 2025 et 2028, le meilleur de sa catégorie', souligne le broker.



BofA juge aussi que le groupe bancaire 'dispose d'une franchise de qualité au Mexique, en Turquie et en Espagne'. 'La Turquie est en passe de réaliser un bénéfice d'environ 1 milliard d'euros cette année et de 2,4 milliards en 2028', met-il en avant.