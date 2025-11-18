Wall Street a encore loupé un rebond hier. Jusqu'à une date récente, la Bourse américaine trouvait toujours des ressources pour clôturer dans le vert, qu'elle ait démarré en baisse ou à l'équilibre. C'est fini. Hier, Wall Street a tenté deux petites incursions en territoire positif en début de séance, avant de glisser inexorablement dans le rouge. L'appétit pour le risque est en train de s'évaporer. C'est particulièrement visible du côté du bitcoin, qui est allé faire une petite incursion sous les 90 000 USD dans la nuit, une première depuis le mois d'avril dernier. La principale cryptomonnaie a perdu 29% de sa valeur en un mois et demi.
Cette perte de libido est aussi visible dans les actions technologiques, celles qui montent le plus quand tout va bien et qui baissent le plus quand ça déraille. Oracle a perdu 30% en un mois, Palantir 15%. Ce sont des titres qui sont montés avec la hype de l'intelligence artificielle. Le flux de dépenses dans le secteur est indéniable, mais les investisseurs commencent à se pencher sur le financement de ces dépenses, et ils doutent. J'ai déjà parlé ici de la consanguinité entre les différents acteurs de l'écosystème.
L'excellent Robert Armstrong, qui anime les pages de la rubrique Unhedged du Financial Times, soulignait vendredi que le marché a commencé à faire une nouvelle distinction dans la jungle de la success-story IA : il a rangé d'un côté les sociétés qui se financent facilement pour payer leurs investissements colossaux et de l'autre celles qui doivent faire des montages ou des emprunts agressifs, à taux souvent élevés. Cette distinction fondamentale (les signaux d'alerte viennent d'ailleurs du marché obligataire, une fois de plus) se reflète dans les palmarès : si Oracle s'est effondré dernièrement, c'est parce que la société, déjà endettée, fait un pari massif sur l'IA et le cloud, qui va bouleverser son modèle économique, et pas forcément dans le bon sens dans un premier temps. A l'inverse, si Alphabet tient la distance, c'est parce que son financement est extrêmement robuste (et aussi, hier, parce que Berkshire Hathaway a fait état d'une prise de position dans le dossier).
La défiance envers les parties les plus tendues du marché après leur rallye haussier (là, je prends le temps de rappeler que le Nasdaq 100 a gagné 58% entre le point bas du 7 avril 2025 et le point haut du 29 octobre dernier) a provoqué à ce stade une baisse de 5,3% du Nasdaq 100. Techniquement, l'indice de la tech est déjà en zone de consolidation (une phase de baisse dans un marché haussier). Les traders ont apparemment peur que ça se transforme en autre chose de plus épicé. D'abord parce que les ingrédients fondamentaux de la purge des excès sont là, mais aussi parce qu'un signal baissier d'analyse technique s'est formé sur le S&P 500.
Comme je suis absolument nul en chartisme, je vais copier-coller ce qui se dit "le S&P 500 a clôturé en dessous de sa moyenne mobile sur 50 jours pour la première fois en 139 séances, rompant ainsi la deuxième plus longue période du siècle au-dessus de cette ligne de tendance". Du siècle, quand même ! ça rigole pas. Visuellement, ça ressemble à deux oreilles de chat, mais comme le chat a la tête un peu penchée sur la droite, la ligne de la moyenne mobile 50 jours lui transperce l'oreille au lieu de ressembler à une de ses moustaches. Si vous avez besoin d'une formation en chartisme zoologique, envoyez-moi un message privé.
Blague à part, cette moyenne mobile est un vrai indicateur important, qui peut déclencher un afflux vendeur. La tension sur les actions technologiques et les actifs les plus risqués coïncide, et ce n'est pas un hasard, avec une montée des doutes sur l'évolution des taux directeurs américains, dont j'ai déjà parlé hier. On notera que des taux qui ne baissent pas sont synonymes de coûts de financement toujours élevés aux Etats-Unis, ce qui ajoute de l'eau au moulin du scepticisme sur la façon dont les entreprises vont payer toutes ces puces et ces infrastructures pour les faire tourner.
Il n'y aura pas beaucoup de données macros à se mettre sous la dent aujourd'hui. Ce sont les discours des banquiers centraux américains qui vont donc encore donner le la, avec une intervention de Michael Barr, membre du conseil des gouverneurs, autour de 16h30. Hier, son homologue Christopher Waller a estimé que la banque centrale devrait encore abaisser ses taux d’un quart de point le mois prochain pour prévenir un décrochage du marché du travail, à la lumière de données d’emploi privées toujours faibles. Cette déclaration a légèrement fait remonter le curseur du marché en faveur d'une baisse de taux le 10 décembre, même si cette opinion est minoritaire depuis quelques jours (46%).
En Asie Pacifique, c'est plutôt moche ce matin. L'Inde limite la casse (-0,2%), mais les autres marchés piquent du nez. C'est très visible en Corée du Sud (-3,3%) et au Japon (-3,2%), deux places très technophiles et captives du marché newyorkais. L'Australie et Taiwan chutent aussi, de 2% environ. La Chine et Hong Kong résistent un peu mieux mais lâchent 1 à 1,5%. L'Europe est attendue dans le rouge vif. Les indicateurs avancés US sont eux-aussi très baissiers.
Le CAC40 démarre la journée en baisse de 1,3% à 8 011 points. Le SMI recule de 0,7% à 12 513 points.
Les temps forts économiques du jour
Aucun indicateur majeur n'est prévu aujourd'hui. Un banquier central de la Fed (Barr) doit discourir à 16h30. Tout l'agenda ici.
Les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel :
- Euro : 1,1600 USD
- Once d'or : 4 008 USD
- Brent : 63,71 USD
- Spread Bund / OAT : 74 points (+0,3%)
- VIX : 22,38 (+2,6%)
- 10 ans US : 4,113%
- Bitcoin : 89 649 USD
Les principaux changements de recommandations
- Adidas : CICC démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 210 EUR.
- Alstom : BNP Paribas reste à neutre avec un objectif de cours relevé de 22,50 à 24 EUR.
- Amrize : Bank Vontobel passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 50 à 51 CHF.
- Arcadis : Bernstein démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 52 EUR.
- Axa : AlphaValue/Baader Europe reste à accumuler avec un objectif de cours réduit de 50 à 44,90 EUR.
- Compagnie Financière Richemont : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 170 à 190 CHF.
- Corbion : ING Bank passe de vendre à conserver avec un objectif de cours relevé de 14 à 18,60 EUR.
- Derichebourg : Oddo BHF maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 5 EUR à 6 EUR.
- Flutter Entertainment : Wells Fargo démarre le suivi à surpondérer avec un objectif de cours de 27200 GBX.
- Hexpol : SB1 Markets démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 104 SEK.
- Inventiva : Guggenheim maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 13 à 11 USD.
- Lindt : Rothschild & Co Redburn reste à acheter avec un objectif de cours relevé de 123 000 à 125 000 CHF.
- Mtu Aero Engines : RBC Capital démarre le suivi à performance de marché avec un objectif de cours de 360 EUR.
- Onward Medical : Stifel reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 14 à 11 EUR.
- Prosus : BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 70 à 76 EUR.
- Rockwool : Jyske Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours de 265 DKK.
- Siemens Energy : Landesbank Baden-Württemberg passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 105 à 130 EUR.
- SKF AB : Deutsche Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 240 SEK à 280 SEK.
- Solaria Energia : Goldman Sachs passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 15 à 22 EUR. Mediobanca passe de sousperformance à neutre avec un objectif de cours relevé de 7,90 à 17,60 EUR.
- Totalenergies : Gerdes Energy Research reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 82 à 81 USD.
- UBS Group : Zacks passe de surperformance à neutre et réduit l'objectif de cours de 46,50 USD à 41 USD.
- Vallourec : BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 20 à 21 EUR.
En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- L'Autorité de la concurrence inflige une sanction de 187,5 millions d'euros à Totalenergies, Rubis et EG Retail.
- Crédit Agricole a présenté son plan de moyen terme.
- Société Générale nomme Jean-Yves Fillion (ex-BNP Paribas) au poste de Directeur Générale Americas.
- Totalenergies visé par une plainte pour complicité de crimes de guerre au Mozambique.
- Airbus fournira des hélicoptères H160 pour la flotte offshore africaine de Bristow. Etihad a par ailleurs commandé des A350 additionnels.
- Veolia déploie pour la première fois en France une solution de flexibilité électrique sur un site de valorisation des déchets.
- Air Liquide lance les premiers camions à hydrogène pour ses activités logistiques aux Pays-Bas.
- Amundi acquiert 9,9% du gestionnaire ICG et vise 300 milliards d'euros de collecte nette d'ici 2028.
- Chez Aéroports de Paris, le trafic passagers a progressé de 5% en octobre sur un an.
- Nexans lance un programme de rachat d'actions.
- Technip Energies achève son programme de rachat d'actions.
- Valeo va rembourser une obligation par anticipation.
- OVH annonce la mise en œuvre du programme de rachat d’actions.
- Argan prépare son prochain refinancement obligataire et signe un emprunt dit bridge-to-bond de 500 MEUR.
- JCDecaux renouvelle son contrat exclusif avec la STIB à Bruxelles pour 12 ans.
- Syngenta et Amoéba vont développer et commercialiser des solutions de biocontrôle pour l’UE et le Royaume-Uni.
- OSE Immuno reçoit le feu vert de l'IDMC pour la poursuite de l'essai ARTEMIA.
- Archos rachète Distrame.
- DBT annonce que sa gamme de bornes rapides Milestone est référencée par l’UGAP, la centrale d’achat des établissements publics.
- Valbiotis scelle une alliance en Asie avec Aika.
- Vergnet va se financer par OBSA.
- Les principales publications du jour : Plastivaloire, Nanobiotix… Le reste ici.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Akzo Nobel va fusionner en titres avec son rival américain Axalta pour créer un leader de la peinture.
- Rome veut conserver 4,9% de Banca Monte dei Paschi et privilégie une fusion ultérieure avec Banco BPM, même si elle n'a pas de moyen direct d'empêcher Crédit Agricole de lancer une opération sur Banco BPM.
- ABB Ltd relève une partie ses objectifs pour 2025.
- Novo Nordisk baisse les prix du Wegovy et de l'Ozempic pour les patients américains qui paient eux-mêmes leurs médicaments.
- Imperial Brands annonce une baisse de son bénéfice et de son chiffre d'affaires pour l'exercice 2025.
- Diploma annonce une hausse de son bénéfice et de son chiffre d'affaires préliminaires pour l'exercice 2025.
- AMS-Osram enregistre une perte au troisième trimestre.
- Great Portland Estates enregistre une hausse de son bénéfice et de son chiffre d'affaires au premier semestre fiscal.
- Les bénéfices de Softcat augmentent au premier trimestre fiscal.
- GBL vent 19,6 millions de titres Umicore à 15,35 EUR l'action.
- Moody's a confirmé la note crédit à long terme d'Ericsson à Ba1 et a revu la perspective de stable à positive.
- S&P Global abaisse la note d'Adecco de "BBB+" à "BBB", perspective stable.
- Le médicament candidat de Roche contre le cancer du sein montre une amélioration par rapport au traitement standard.
- Nokia veut supprimer 427 postes en France.
- UBS Group et Ant International concluent un partenariat dans le domaine des paiements via la blockchain.
- Barry Callebaut s'allie avec Notco AI dans le chocolat.
- Novo Holdings cède 7,8% du capital de ConvaTec à 227 GBX l'unité.
- Les principales publications du jour : Imperial Brands, Diploma, RTL Group, Softcat, AMS-Osram…
D'Amérique du Nord
- La vente du Lockheed Martin F-35 à l'Arabie saoudite pourrait se concrétiser, après le soutien apporté par Donald Trump.
- Chevron se lance dans la course pour explorer l'achat potentiel d'actifs de Lukoil, selon Reuters.
- Amazon va lever 15 milliards de dollars grâce à sa première émission obligataire aux Etats-Unis depuis 2022.
- GlobalFoundries acquiert Advanced Micro Foundry, une entreprise singapourienne.
- La milliardaire australienne Gina Rinehart est devenue la principale actionnaire du producteur américain de terres rares MP Materials.
- Equifax annonce l'acquisition de Vault Verify.
- Les principales publications du jour : The Home Depot, PDD Holdings, Medtronic, Baidu, Futu Holdings, Amer Sports …
D'Asie et d'ailleurs
- Alibaba lance Qwen, une application IA tout-en-un gratuite.
- Honda prévoit de reprendre progressivement la production dans ses usines nord-américaines à partir du 24 novembre, après une interruption due à une pénurie de puces électroniques, selon le Nikkei.
- Rio Tinto va réduire la production de sa raffinerie d'alumine de Yarwun.
- The Pinkfong Company, la société créatrice de Baby Shark (musique horripilante mais vidéo la plus vue de l'histoire sur Youtube), s'envole de 62% le jour de son entrée en bourse en Corée du Sud.
- Les principales publications du jour : Xiaomi, James Hardie…
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
