J'avais écrit il y a quelques jours sur l'entre-soi qui est en train de se bâtir dans l'écosystème de l'intelligence artificielle entre tous les acteurs technologiques américains. Depuis, cette tendance s'est encore accélérée. AMD a flambé de 23% hier après avoir annoncé la signature d'un approvisionnement d'OpenAI. Les annonces se font à coups de milliards de dollars pour les broutilles, de dizaines de milliards pour les choses sérieuses, et de centaines de milliards de dollars pour les projets impliquant le gouvernement des Etats-Unis. Car les entreprises américaines peuvent avancer tête baissée parce qu'elles ont la bénédiction de la Maison Blanche. Oui, on peut dire qu'elles ont carte blanche, sans mauvais jeu de mots. Pendant ce temps, en France, l'énergie politique est consacrée à mettre au point des tactiques de vraies-fausses dissolutions pour convaincre des gens qui n'ont aucune intention de se laisser convaincre qu'ils doivent se parler en espérant à minima qu'ils vont s'écouter les uns les autres. Attention, ceci n'est pas un parti-pris politique. C'est juste le constat d'un gouffre de dynamisme politique.
Les Américains sont en train de construire un truc énorme qui a déjà commencé à déferler sur nous. C'est un raz-de-marée qui emporte tout sur son passage, en particulier les investisseurs qui sont prêts à vendre la grand-mère pour acheter des fabricants de puces. J'ai piqué cette expression à Thomas Veillet, qui a tourné une vidéo sur le sujet vendredi pour la chaîne Zonebourse. Comme lui, je me pose la question de l'usage et de la destination de ces flux. Quand Nvidia met 100 milliards sur la table pour financer OpenAI, c'est en partie pour qu'OpenAI achète des puces Nvidia. Quand AMD s'engage aussi à approvisionner OpenAI et qu'OpenAI dit vouloir prendre 10% du capital d'AMD, les flux ne sont pas dans le même sens, mais ça fonctionne malgré tout en vase plus ou moins clos. A ce stade, Nvidia et AMD gagnent de l'argent, mais OpenAI en brûle des wagons entiers. Le pari, c'est que la société de Sam Altman va devenir tellement indispensable et tellement rentable qu'elle finira par autofinancer ses dépenses d'infrastructure colossales et que tout le monde va retrouver ses petits. En attendant, il faut faire circuler l'argent. Et force est de reconnaître que toutes les stars technologiques font ça très bien et enivrent les investisseurs.
Il y a même une nouvelle soirée arrosée depuis quelques semaines. L'indice SOX des semiconducteurs affiche 17,5% de gains en un mois, contre 5% au Nasdaq et 2% à l'indice S&P 500 Equipondéré (c’est-à-dire le S&P 500, mais comme si chaque composant pesait 0,2% de l'indice, sans tenir compte du poids boursier pour annihiler l'obésité de la tech). Je vous mets un graph comparatif ici. La force de traction des semiconducteurs est considérable. Elle rebat peut-être la cyclicité du secteur, ou du moins le cycle relativement court auquel les marchés étaient habitués : deux à trois ans de hausse, puis un an de baisse, c’est-à-dire le tarif depuis 2008. Pour l'heure, les semiconducteurs en sont à trois années consécutives de gains après la chute (-36%) de 2022. Ils n'ont jamais enchaîné quatre ans de hausse sur les 25 dernières années. Les investisseurs, eux, font le pari du super-cycle. Même les entreprises du secteur perçues comme étant un peu isolées dans la course à l'IA en ont profité. A l'image de STMicroelectronics, qui a gagné 46% en six mois. Certes, c'est moins que le SOX (+88% sur la même période). Mais cela reste honorable face à une réputation de surexposition à une industrie automobile qui peine à redécoller.
Le reste de l'actualité est dominé par la bouffonnade politique française, qui a conduit le coût de la dette hexagonale à 10 ans à 3,57%, au-dessus de celui de la plupart des autres économies du vieux continent, notamment l'Allemagne (2,7%), le Portugal (3,11%), l'Espagne (3,25%), la Grèce (3,38%) et l'Italie (3,54%). Il n'y a pas de panique totale à ce stade sur le marché de la dette, mais les actions ont à nouveau marqué le coup, comme l'illustre la forte sous-performance du CAC 40 (-1,36%) par rapport au Stoxx Europe 600 (-0,04%) hier. Wall Street, on l'aura compris, a poursuivi son ascension, malgré le petit coup de mou du Dow Jones : 7 séances consécutives de gains pour le S&P 500, qui a effacé son record de la veille en touchant 6740 points.
La séance du jour sera essentiellement marquée par les discours des banquiers centraux. Les américains Kashkari, Bowman et Bostic, en début d'après-midi, puis la présidente de la BCE Christine Lagarde autour de 16h00. Aux Etats-Unis, le blocage budgétaire continue mais Donald Trump a laissé entendre que des discussions pourraient avoir lieu avec les Démocrates sur la pierre d'achoppement que constitue la couverture santé.
En Asie-Pacifique, le Japon ne consolide même pas après son envolée de 4,9% de la veille. Le Nikkei 225 avait flambé suite à la perspective de l'arrivée au pouvoir de la très accommodante Sanae Takaichi. Il prend encore 0,4% ce matin. Les places boursières de Corée du Sud, Taiwan, la Chine et Hong Kong sont fermées pour un jour férié. L'Inde gagne 0,4% et l'Australie a clôturé en baisse de 0,3%.
Le CAC40 a démarré la séance à l'équilibre, à 7 972 points. Le SMI recule de 0,2% à 12 533 points. Le Bel 20 lâche 0,1% à 4 908 points.
Les temps forts économiques du jour
Au programme du jour, les commandes d'usines allemandes (8h00), la balance commerciale US (14h30, probablement annulée à cause du shutdown) et plusieurs discours de banquiers centraux de la Fed, dont Michelle Bowman autour de 15h00. Tout l'agenda ici.
Les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel :
- Euro : 1,1704 USD
- Once d'or : 3964 USD
- Brent : 65,64 USD
- Spread Bund / OAT : 85 points (+5%)
- VIX : 16,37 (-0,3%)
- 10 ans US : 4,164%
- Bitcoin : 124 332 USD
Les principaux changements de recommandations
- Ambu : Bernstein passe de performance de marché à surperformance avec un objectif de cours relevé de 117,80 DKK à 139,90 DKK.
- Abivax : BTIG maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 112 à 120 USD. Leerink Partners reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 104 à 115 USD.
- Alfa Laval : Pareto Securities passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 420 SEK à 495 SEK.
- Amundi : JP Morgan reste à une recommandation neutre avec un objectif de cours réduit de 69 à 68 EUR.
- Anheuser-Busch Inbev : Barclays reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 76 à 85 EUR.
- ASM International : Citi maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 550 à 650 EUR.
- Aéroports De Paris : Jefferies reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 129 à 125 EUR.
- Compagnie Financière Richemont : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 180 à 183 CHF.
- Endesa : HSBC passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 28 EUR.
- Enel : HSBC passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 8,70 EUR.
- Getlink : Jefferies démarre le suivi à conserver avec un objectif de cours de 16,50 EUR.
- Hermès International : Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 2550 à 2420 EUR.
- Kering : Barclays maintient sa recommandation de souspondérer et relève l'objectif de cours de 135 EUR à 200 EUR. Morgan Stanley passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 250 à 370 EUR.
- Kreate Group : Inderes passe d'accumuler à alléger avec un objectif de cours relevé de 9,20 à 9,40 EUR.
- Lion Finance Group : JP Morgan démarre le suivi à surpondérer avec un objectif de cours de 9200 GBX.
- LVMH : Morgan Stanley passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 515 à 635 EUR.
- Novo Nordisk : Zacks passe de sousperformance à neutre avec un objectif de cours relevé de 47 USD à 64 USD.
- Nexans : Jefferies passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 150 à 139 EUR.
- NKT : Jefferies passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 527 DKK à 878 DKK.
- NNIT : ABG Sundal Collier passe de conserver à vendre avec un objectif de cours réduit de 64 DKK à 52 DKK.
- Norsk Hydro : SB1 Markets passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 70 NOK.
- Orange : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 16,60 à 17,50 EUR.
- Porr : Jefferies démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 37 EUR.
- Redcare Pharmacy : Barclays démarre le suivi à surpondérer avec un objectif de cours de 140 EUR.
- Seb : Oddo BHF reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 100 à 82 EUR. Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 109 à 70 EUR.
- Skanska : Jefferies passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 240 SEK à 295 SEK.
- SKF : SEB Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 270 SEK à 275 SEK.
- Sopra Steria Group : BNP Paribas Exane reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 230 à 220 EUR.
- STMicroelectronics : Goldman Sachs reste à neutre avec un objectif de cours réduit de 22,60 à 21,60 EUR.
- Technoprobe : Mediobanca passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours relevé de 7,80 à 9 EUR.
- Tf1 : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 10,60 à 10,30 EUR.
- Tobii Dynavox : SB1 Markets démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 124 SEK.
- Traton : Citi maintient une recommandation neutre avec un objectif de cours de 29,50 EUR.
- UCB : Bernstein reste à performance de marché avec un objectif de cours relevé de 197 à 226 EUR.
- UPM-Kymmene : Jefferies passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 28,60 à 24,50 EUR.
- Vinci : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 145 EUR à 140 EUR.
- Ypsomed : BNP Paribas Exane reste à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 328 à 309 CHF.
En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- Airbus, Thales et Leonardo n'ont pas encore finalisé le cadre du nouveau fabricant européen de satellites.
- Accor prévoit le remboursement anticipé de 600 millions d'euros d'obligations à échéance 2026.
- Veolia nomme Nadège Petit directrice de la zone Amérique du Nord.
- Valneva revoit en baisse son objectif de chiffre d'affaires 2025.
- LDC maintient son objectif d'Ebitda de près de 560 millions d'euros pour 2025-2026.
- Le trafic de navettes de passagers de Getlink a reculé de 3% sur un an en septembre.
- Les créanciers de Casino devraient subir une seconde restructuration en deux ans, selon le FT.
- S&P confirme la notation long terme BBB- d'Altarea et relève sa perspective à stable.
- DBV Technologies lève 30 millions de dollars par le biais d'un placement privé d'ADS à 13 USD l'action.
- Emeis a racheté 30 000 de ses propres titres.
- Le comité de suivi donne son feu vert à la poursuite de l'essai de phase IIb de Maat Pharma évaluant MaaT033 chez les patients recevant une allo-GCSH.
- Agripower lève 8 MEUR dans le cadre de son augmentation de capital à 0,948 EUR l'action.
- Integragen annonce l’ouverture d’une procédure de sauvegarde.
- Tonner Drones a levé 1,2 MEUR via des ABSA.
- Mare Nostrum boucle la vente de sa filiale Altros.
- Hopium discute d'une coentreprise avec Pegase System dans le marché du stationnaire.
- Crypto Blockchain Industries acquiert 170 nouveaux serveurs pour le minage de bitcoins.
- Europlasma a procédé à un nouveau regroupement d'actions (2500 pour 1) et change d'ISIN de FR001400PDG8 à FR0014011QJ8.
- Boostheat utilise son financement dilutif pour acheter des bitcoins.
- Les principales publications du jour : Voyageurs du Monde, Vaziva, Bilendi, Fermentalg… Le reste ici.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Orsted boucle son augmentation de capital géante de 9,4 MdsUSD.
- BBVA dépose une plainte contre Banco de Sabadell pour avoir entravé le vote des actionnaires sur l'offre publique d'achat.
- Novo Nordisk perd son appel contre la sélection par le gouvernement américain des produits d'insuline devant faire l'objet de négociations sur les prix.
- Shell anticipe une perte de 600 millions de dollars suite à l'abandon de son projet de biocarburants à Rotterdam.
- SAP se dit "déçue" par le refus de la Cour suprême des Etats-Unis d'entendre l'appel concernant le litige avec Teradata.
- Imperial Brands annonce un rachat d'actions de 1,45 MdGBP pour l'exercice 2026.
- Bluerock Therapeutics, filiale de Bayer, annonce des résultats positifs à 36 mois de l'essai de phase I du bemdaneprocel pour le traitement de la maladie de Parkinson.
- Henkel étend son partenariat avec Dow pour réduire les émissions de carbone dans son portefeuille d'adhésifs.
- Naturgy annonce le placement de 34 millions d'actions à 25,90 EUR.
- Georg Fischer cède une fonderie allemande au canadien Linamar.
- Nordex obtient des commandes de wpd pour un volume total de près de 126 MW en Allemagne.
- Skanska obtient un contrat de 148 MUSD dans le New Jersey.
- Pharming réduit de 20% ses effectifs non commerciaux et non médicaux.
- Care Property Invest achève la vente de ses actifs en Belgique.
- Les principales publications du jour : CVS Group, Finnair…
D'Amérique du Nord
- Constellation Brands gagnait 3,3% hors séance hier soir après ses trimestriels.
- Un incendie majeur dans l'usine Novelis d'Oswego (aluminium) va perturber les constructeurs automobiles américains, notamment Ford, pendant des mois, selon le WSJ.
- Le SEC ouvre une enquête sur AppLovin au sujet de ses pratiques de collecte de données, selon Bloomberg.
- Tesla devrait dévoiler un modèle Y moins cher pour relancer ses ventes.
- Spotify annonce que ses utilisateurs peuvent intégrer Spotify dans leurs conversations ChatGPT.
- La Maison Blanche va prendre 10% du canadien Trilogy Metals.
- Les principales publications du jour : McCormick…
D'Asie et d'ailleurs
- Rio Tinto, Mitsui et Nippon Steel affectent 733 millions de dollars à un projet d'extraction de minerai de fer en Australie.
- Les principales publications du jour : néant…
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- Jusqu'où la spéculation financière peut-elle aller ? (Project Syndicate, en anglais).
- La récession de tout (The Atlantic, en anglais).
- OpenAI veut que ChatGPT soit votre futur système d'exploitation (Wired, en anglais).
- Un simulateur de coalition à l'Assemblée nationale (Le Grand Continent).
- Les produits de luxe sont dans le dur, mais les voyages de luxe sont à la modev (The Economist, en anglais).
- Pourquoi le Wall Street Journal est devenu la bête noire des climatologues (L'Express).
- Les banques américaines s'attaquent à un point faible européen (Bloomberg, en anglais).
- Comment les politiciens et les passagers ont abandonné l'idée d'un transport aérien plus écologique (Financial Times, en anglais).