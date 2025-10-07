L'engouement pour les semiconducteurs destinés à nourrir l'ogre IA imprime toujours un train d'enfer aux indices actions. Sauf en France, où la zizanie politique a repris de plus belle. La journée sera dominée par les discours de banquiers centraux, alors que le calendrier macro sonne creux et que les entreprises fourbissent leurs armes en attendant le retour des résultats trimestriels à partir de la semaine prochaine.

J'avais écrit il y a quelques jours sur l'entre-soi qui est en train de se bâtir dans l'écosystème de l'intelligence artificielle entre tous les acteurs technologiques américains. Depuis, cette tendance s'est encore accélérée. AMD a flambé de 23% hier après avoir annoncé la signature d'un approvisionnement d'OpenAI. Les annonces se font à coups de milliards de dollars pour les broutilles, de dizaines de milliards pour les choses sérieuses, et de centaines de milliards de dollars pour les projets impliquant le gouvernement des Etats-Unis. Car les entreprises américaines peuvent avancer tête baissée parce qu'elles ont la bénédiction de la Maison Blanche. Oui, on peut dire qu'elles ont carte blanche, sans mauvais jeu de mots. Pendant ce temps, en France, l'énergie politique est consacrée à mettre au point des tactiques de vraies-fausses dissolutions pour convaincre des gens qui n'ont aucune intention de se laisser convaincre qu'ils doivent se parler en espérant à minima qu'ils vont s'écouter les uns les autres. Attention, ceci n'est pas un parti-pris politique. C'est juste le constat d'un gouffre de dynamisme politique.

Les Américains sont en train de construire un truc énorme qui a déjà commencé à déferler sur nous. C'est un raz-de-marée qui emporte tout sur son passage, en particulier les investisseurs qui sont prêts à vendre la grand-mère pour acheter des fabricants de puces. J'ai piqué cette expression à Thomas Veillet, qui a tourné une vidéo sur le sujet vendredi pour la chaîne Zonebourse. Comme lui, je me pose la question de l'usage et de la destination de ces flux. Quand Nvidia met 100 milliards sur la table pour financer OpenAI, c'est en partie pour qu'OpenAI achète des puces Nvidia. Quand AMD s'engage aussi à approvisionner OpenAI et qu'OpenAI dit vouloir prendre 10% du capital d'AMD, les flux ne sont pas dans le même sens, mais ça fonctionne malgré tout en vase plus ou moins clos. A ce stade, Nvidia et AMD gagnent de l'argent, mais OpenAI en brûle des wagons entiers. Le pari, c'est que la société de Sam Altman va devenir tellement indispensable et tellement rentable qu'elle finira par autofinancer ses dépenses d'infrastructure colossales et que tout le monde va retrouver ses petits. En attendant, il faut faire circuler l'argent. Et force est de reconnaître que toutes les stars technologiques font ça très bien et enivrent les investisseurs.

Il y a même une nouvelle soirée arrosée depuis quelques semaines. L'indice SOX des semiconducteurs affiche 17,5% de gains en un mois, contre 5% au Nasdaq et 2% à l'indice S&P 500 Equipondéré (c’est-à-dire le S&P 500, mais comme si chaque composant pesait 0,2% de l'indice, sans tenir compte du poids boursier pour annihiler l'obésité de la tech). Je vous mets un graph comparatif ici. La force de traction des semiconducteurs est considérable. Elle rebat peut-être la cyclicité du secteur, ou du moins le cycle relativement court auquel les marchés étaient habitués : deux à trois ans de hausse, puis un an de baisse, c’est-à-dire le tarif depuis 2008. Pour l'heure, les semiconducteurs en sont à trois années consécutives de gains après la chute (-36%) de 2022. Ils n'ont jamais enchaîné quatre ans de hausse sur les 25 dernières années. Les investisseurs, eux, font le pari du super-cycle. Même les entreprises du secteur perçues comme étant un peu isolées dans la course à l'IA en ont profité. A l'image de STMicroelectronics, qui a gagné 46% en six mois. Certes, c'est moins que le SOX (+88% sur la même période). Mais cela reste honorable face à une réputation de surexposition à une industrie automobile qui peine à redécoller.

Le reste de l'actualité est dominé par la bouffonnade politique française, qui a conduit le coût de la dette hexagonale à 10 ans à 3,57%, au-dessus de celui de la plupart des autres économies du vieux continent, notamment l'Allemagne (2,7%), le Portugal (3,11%), l'Espagne (3,25%), la Grèce (3,38%) et l'Italie (3,54%). Il n'y a pas de panique totale à ce stade sur le marché de la dette, mais les actions ont à nouveau marqué le coup, comme l'illustre la forte sous-performance du CAC 40 (-1,36%) par rapport au Stoxx Europe 600 (-0,04%) hier. Wall Street, on l'aura compris, a poursuivi son ascension, malgré le petit coup de mou du Dow Jones : 7 séances consécutives de gains pour le S&P 500, qui a effacé son record de la veille en touchant 6740 points.

La séance du jour sera essentiellement marquée par les discours des banquiers centraux. Les américains Kashkari, Bowman et Bostic, en début d'après-midi, puis la présidente de la BCE Christine Lagarde autour de 16h00. Aux Etats-Unis, le blocage budgétaire continue mais Donald Trump a laissé entendre que des discussions pourraient avoir lieu avec les Démocrates sur la pierre d'achoppement que constitue la couverture santé.

En Asie-Pacifique, le Japon ne consolide même pas après son envolée de 4,9% de la veille. Le Nikkei 225 avait flambé suite à la perspective de l'arrivée au pouvoir de la très accommodante Sanae Takaichi. Il prend encore 0,4% ce matin. Les places boursières de Corée du Sud, Taiwan, la Chine et Hong Kong sont fermées pour un jour férié. L'Inde gagne 0,4% et l'Australie a clôturé en baisse de 0,3%.

Le CAC40 a démarré la séance à l'équilibre, à 7 972 points. Le SMI recule de 0,2% à 12 533 points. Le Bel 20 lâche 0,1% à 4 908 points.

Les temps forts économiques du jour

Au programme du jour, les commandes d'usines allemandes (8h00), la balance commerciale US (14h30, probablement annulée à cause du shutdown) et plusieurs discours de banquiers centraux de la Fed, dont Michelle Bowman autour de 15h00. Tout l'agenda ici.

D'Europe

Orsted boucle son augmentation de capital géante de 9,4 MdsUSD.

BBVA dépose une plainte contre Banco de Sabadell pour avoir entravé le vote des actionnaires sur l'offre publique d'achat.

Novo Nordisk perd son appel contre la sélection par le gouvernement américain des produits d'insuline devant faire l'objet de négociations sur les prix.

Shell anticipe une perte de 600 millions de dollars suite à l'abandon de son projet de biocarburants à Rotterdam.

SAP se dit "déçue" par le refus de la Cour suprême des Etats-Unis d'entendre l'appel concernant le litige avec Teradata.

Imperial Brands annonce un rachat d'actions de 1,45 MdGBP pour l'exercice 2026.

Bluerock Therapeutics, filiale de Bayer, annonce des résultats positifs à 36 mois de l'essai de phase I du bemdaneprocel pour le traitement de la maladie de Parkinson.

Henkel étend son partenariat avec Dow pour réduire les émissions de carbone dans son portefeuille d'adhésifs.

Naturgy annonce le placement de 34 millions d'actions à 25,90 EUR.

Georg Fischer cède une fonderie allemande au canadien Linamar.

Nordex obtient des commandes de wpd pour un volume total de près de 126 MW en Allemagne.

Skanska obtient un contrat de 148 MUSD dans le New Jersey.

Pharming réduit de 20% ses effectifs non commerciaux et non médicaux.

Care Property Invest achève la vente de ses actifs en Belgique.

Constellation Brands gagnait 3,3% hors séance hier soir après ses trimestriels.

Un incendie majeur dans l'usine Novelis d'Oswego (aluminium) va perturber les constructeurs automobiles américains, notamment Ford, pendant des mois, selon le WSJ.

Le SEC ouvre une enquête sur AppLovin au sujet de ses pratiques de collecte de données, selon Bloomberg.

Tesla devrait dévoiler un modèle Y moins cher pour relancer ses ventes.

Spotify annonce que ses utilisateurs peuvent intégrer Spotify dans leurs conversations ChatGPT.

La Maison Blanche va prendre 10% du canadien Trilogy Metals.

Rio Tinto, Mitsui et Nippon Steel affectent 733 millions de dollars à un projet d'extraction de minerai de fer en Australie.

