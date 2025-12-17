Oddo BHF relève son objectif de cours sur STMicroelectronics

Suite à un contact société, Oddo BHF réitère son opinion "surperformance" sur STMicroelectronics et relève son objectif de cours de 28 à 30 euros, voyant le titre comme "un bon candidat pour jouer le rallye de fin d'année et même en janvier 2026".

Selon lui, le 4e trimestre 2025 se déroule en ligne avec la guidance, voire légèrement au-dessus sur certains segments, et ST devrait bénéficier en 2026 d'une dynamique séquentielle positive après le 1er trimestre, portée par la normalisation des stocks dans l'industrie.



De surcroît, Oddo BHF pointe de multiples relais de croissance, une transformation industrielle structurante et une réduction des Opex qui devraient permettre au levier opérationnel d'apparaitre dès le 2e semestre 2026 et de s'accentuer en 2027.



"Avec un retard boursier, non négligeable, le titre nous semble attractif à 7,3 fois l'EBITDA 2026, inférieur à sa moyenne 5 ans de 9 fois et Infineon à 11 fois", ajoute l'analyste, estimant enfin que le TMVA du BPA devrait ressortir à 69% sur 2025-27.